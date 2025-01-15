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健康 > 抗老養生 > 運動復健

緬甸女髖關節缺血壞死 微創髖關節置換術終結疼痛

2025/01/15 14:48

來自緬甸的琳琳（右4），因髖關節股骨頭缺血性壞死專程到台灣求醫，經趙子鎔醫師（右3）為她進行微創全髖關節置換術，走路終於不痛了。（記者陳建志攝）

來自緬甸的琳琳（右4），因髖關節股骨頭缺血性壞死專程到台灣求醫，經趙子鎔醫師（右3）為她進行微創全髖關節置換術，走路終於不痛了。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕來自緬甸49歲的琳琳，因罹患髖關節股骨頭缺血性壞死，走起路來疼痛難耐，近日專程到台灣接受髖關節置換手術，因股骨頭已塌陷變形，骨科醫師為他進行微創全髖關節置換術，在醫療團隊的細心照護下，術後兩天就順利出院，還特別前往曾就讀的逢甲大學附近，逛夜市、吃美食，重溫學生時期的美好回憶。

長安醫院骨科醫師趙子鎔表示，琳琳到院問診時表示，約6年前就感到髖關節有輕微痠痛，但誤以為是尿酸問題，未加重視。直到近兩年疼痛逐漸加重，影響正常行走，甚至連彎腰穿鞋都成了挑戰，才尋求專業醫療協助。

趙子鎔表示，琳琳檢查後發現，右腳大腿骨最上端的「股骨頭」因血流受阻，導致骨細胞壞死，引發骨頭軟化塌陷，這種現象稱為「股骨頭缺血性壞死」，是中壯年人髖關節病變的常見主因。因股骨頭已塌陷變形，決定為她進行微創全髖關節置換術，換上「陶瓷股骨頭」，搭配幾乎不會磨損的「抗氧化維他命E墊片」，有效降低術後二次手術的可能性，讓她無後顧之憂。

趙子鎔強調，微創技術因破壞組織少，復原速度快，患者術後隔天就可下床行走，第2天便可練習上下樓梯。琳琳也鼓勵有類似困擾的病友：「關節痛不要忍耐，要勇敢接受手術，症狀真的會大幅改善，強調自己術後兩週，生活就能完全自理。」

趙子鎔指出，股骨頭缺血性壞死的初期症狀通常包括鼠蹊部或臀部後側的痠痛，許多患者在適當休息或服用止痛藥後可暫時緩解，因此往往容易忽略延誤治療。提醒民眾，若痠痛持續超過1個月，應盡早尋求專業診斷，早期發現，仍有機會改善血流狀況，避免進一步惡化，甚至不需進行關節置換手術。

來自緬甸的琳琳，右腳髖關節股骨頭缺血性壞死，醫師為她進行微創全髖關節置換術，並換上「陶瓷股骨頭」，終於不再痛了。（記者陳建志翻攝）

來自緬甸的琳琳，右腳髖關節股骨頭缺血性壞死，醫師為她進行微創全髖關節置換術，並換上「陶瓷股骨頭」，終於不再痛了。（記者陳建志翻攝）

來自緬甸的琳琳，右腳髖關節痠痛，經X光檢查發現股骨頭缺血性壞死（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

來自緬甸的琳琳，右腳髖關節痠痛，經X光檢查發現股骨頭缺血性壞死（紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

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