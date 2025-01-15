健保給付兒童早療 幫慢飛天使長大 ！醫院：需求是都會區3倍

健保署東區業務組今天慶祝健保30年，宣布將舉辦路跑、攝影比賽等系列活動。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕家住花蓮鳳林的早產兒小魚，1歲了還不會爬，明顯動作發展遲緩，在門諾醫院早療團隊介入後，孩子開始有明顯進步、也開始學講話，團隊的陪伴直到孩子上學！在花蓮6歲以下孩子的早療需求是都會區3倍以上，花蓮至3年前才由健保東區總額風險移撥款支援，之前都靠民間捐款。健保署東區業務組長黃兆杰說，健保納入早療後，像小魚這樣的孩子將可獲得更多資源及幫助。

健保署東區業務主慶祝健保30週年，今年終於將兒童早療納入給付。在此之前，台東基督教醫院從2014年開始，由健保偏鄉醫療給付IDS計畫，提供12個偏鄉兒童行動早療，累計服務1萬1700人；花蓮門諾醫院也在2014年起開辦，3年前獲得健保東區醫院總額風險移撥款支持，累計服務6500人次，健保署東區業務組今天也頒發感謝狀給2家醫院表達敬意。

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花蓮門諾醫院職能治療兼行動早療組長邱牧恩說，花蓮6歲前的兒童早療需求占比高達8.18％，大幅高於台北的2.47％，尤其在偏鄉需求更高，門諾醫院早期透過民間捐款、醫院自籌基金進行，3年前健保東區醫院總額風險移撥款才開始挹注，有高達7成個案是3歲以下孩童，多半是打疫苗時被發現。

邱牧恩說，花蓮幅員狹長，早療7人團隊可能一天內自秀林鄉和平衝到花東交界的富里，光是來回車程就超過4、5小時，一趟可能就做3個、4個個案，收入難維持，有時還會碰到家長抱著抗拒態度，認為「孩子3、4歲才會講話很正常」、「自己也是這樣長大的」，家長往往不知道要怎樣幫助孩子，偏鄉在家庭經濟、資源上不足是最大難題，去年0403地震後也面臨人力招募困難，目前還缺2名語言治療師。

健保署東區業務組長黃兆杰說，健保今年邁入30週年，為解決偏鄉離島「有健保無醫療」困境，最早1997年在花蓮秀林鄉試辦醫療服務改善計畫，1999年正式推出山地離島醫療給付效益提升計畫（IDS），目前全國已有52個鄉鎮實施，花蓮有10個，有鑑於台灣出生率降低，今年將兒童發展篩檢、早期療癒納入IDS服務範圍。

健保署東區業務組表示，迎接健保30週年將舉辦系列活動，包括3月9日在關山慈濟醫院舉辦健保30年路跑比賽（報名至1月31日）、首獎2萬元的「看見偏鄉醫療守護者」攝影比賽（即日至2月7日收件）、6月也將在花蓮慈濟醫院舉辦健保IDS國際研討會。

健保署東區業務組今天慶祝健保30年，由東區業務組長黃兆杰（左）頒發感謝狀給台東基督教醫院、花蓮門諾醫院，感謝他們投入偏鄉兒童早療的辛勞。（記者花孟璟攝）

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