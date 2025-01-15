自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》害怕薑辣？ 醫推「生薑精油」暖身、放鬆肌肉身心

2025/01/15 21:52

醫師表示，生薑精油加入擴香機，讓溫暖的香氣瀰漫整個空間，帶來由內而外的舒適感；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，生薑精油加入擴香機，讓溫暖的香氣瀰漫整個空間，帶來由內而外的舒適感；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕手腳冰冷，常聽說吃薑能暖身，但您卻怕薑的辣味？新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享，這時「生薑精油」便是好夥伴，其能促進血液循環，達到暖身效果。不只如此，還能緩解肌肉僵硬、增強免疫力及放鬆身心，可說是冬季良伴！

●促進血液循環：生薑精油中的薑醇成分能刺激血液流動，幫助改善手腳冰冷，讓身體溫暖起來，特別適合寒冷季節使用。 ​

​●緩解肌肉僵硬：如果因寒冷或久坐導致肌肉緊繃，生薑精油具有天然的舒緩作用，可幫助肌肉放鬆，減輕不適。 ​

​●增強免疫力：生薑精油含有抗氧化和抗菌成分，有助於提升身體抵抗力，特別是在冬季易感冒時，幫助保護健康。 ​

​●放鬆身心：溫暖的薑香能舒緩壓力和疲憊感，提升精神活力，同時為身體帶來暖暖的治癒效果。 ​

醫師指出，生薑精油能促進血液循環，達到暖身效果；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，生薑精油能促進血液循環，達到暖身效果；示意圖。（圖取自freepik）

​該怎麼使用生薑精油？吳易儒建議3方式，包括：將3-5滴生薑精油加入一盆熱水中，泡腳10-15分鐘，幫助全身血液循環提升，瞬間驅寒；或是將生薑精油與基底油按1:10比例稀釋後，輕輕按摩手腳或僵硬部位，幫助放鬆肌肉、促進循環；亦或是將其加入擴香機，讓溫暖的香氣瀰漫整個空間，帶來由內而外的舒適感。 ​

​吳易儒提醒，使用精油前請先稀釋，避免直接接觸皮膚造成刺激，尤其敏感肌膚者，建議先進行局部測試。 ​

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中