健康網》害怕薑辣？ 醫推「生薑精油」暖身、放鬆肌肉身心

醫師表示，生薑精油加入擴香機，讓溫暖的香氣瀰漫整個空間，帶來由內而外的舒適感；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕手腳冰冷，常聽說吃薑能暖身，但您卻怕薑的辣味？新竹聖宜診所醫師吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文分享，這時「生薑精油」便是好夥伴，其能促進血液循環，達到暖身效果。不只如此，還能緩解肌肉僵硬、增強免疫力及放鬆身心，可說是冬季良伴！

●促進血液循環：生薑精油中的薑醇成分能刺激血液流動，幫助改善手腳冰冷，讓身體溫暖起來，特別適合寒冷季節使用。 ​

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​●緩解肌肉僵硬：如果因寒冷或久坐導致肌肉緊繃，生薑精油具有天然的舒緩作用，可幫助肌肉放鬆，減輕不適。 ​

​●增強免疫力：生薑精油含有抗氧化和抗菌成分，有助於提升身體抵抗力，特別是在冬季易感冒時，幫助保護健康。 ​

​●放鬆身心：溫暖的薑香能舒緩壓力和疲憊感，提升精神活力，同時為身體帶來暖暖的治癒效果。 ​

醫師指出，生薑精油能促進血液循環，達到暖身效果；示意圖。（圖取自freepik）

​該怎麼使用生薑精油？吳易儒建議3方式，包括：將3-5滴生薑精油加入一盆熱水中，泡腳10-15分鐘，幫助全身血液循環提升，瞬間驅寒；或是將生薑精油與基底油按1:10比例稀釋後，輕輕按摩手腳或僵硬部位，幫助放鬆肌肉、促進循環；亦或是將其加入擴香機，讓溫暖的香氣瀰漫整個空間，帶來由內而外的舒適感。 ​

​吳易儒提醒，使用精油前請先稀釋，避免直接接觸皮膚造成刺激，尤其敏感肌膚者，建議先進行局部測試。 ​

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