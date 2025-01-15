健康網》術後吃稀飯害胃逆！ 醫揭「5菜單」才是溫和食物

醫師指出，稀飯被大量水稀釋過，反更容易產生胃酸，造成胃食道逆流；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人生病後，尤其消化道開過刀的人，常常會因為術後恢復要吃溫和的食物，便餐餐選擇吃稀飯；對此，敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，稀飯並非不能吃，而是建議適量吃，1天僅限1餐，或2天1餐就好，吃太多恐造成胃食道逆流。至於所謂的「溫和」飲食，應該是避免刺激性食物及粗糙纖維，可選擇蒸蛋、去筋的嫩肉、豆腐、較嫩蔬菜、無糖豆漿等。

陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，1名50多歲男子，因胃穿孔開刀，在回診時透露有胃食道逆流的問題，讓他不禁感到困惑，「胃穿孔手術後，通常會給予強力抑制胃酸的藥物，如質子幫浦抑制劑。他既然已服用這類藥物，為何仍出現胃食道逆流呢？」

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陳榮堅進一步分析其飲食後得知，因男子認為術後要吃「溫和」的食物，所以幾乎每餐都吃稀飯類的食物，但其實這種被大量水稀釋過的澱粉，反更容易產生胃酸，造成胃食道逆流。不只如此，稀飯吃過量也會影響升糖指數，因此糖友、減重者，應適量食用。

那麼哪些食物為溫和飲食？陳榮堅說明，所謂的「溫和」飲食，應是避免刺激性食物及粗糙纖維，建議選擇如蒸蛋、去筋的嫩肉、豆腐、較嫩的蔬菜等食物；若不會脹氣後，也可適量喝無糖豆漿。

醫師表示，所謂的「溫和」飲食，應是避免刺激性食物及粗糙纖維，建議選擇如蒸蛋、去筋的嫩肉、豆腐、較嫩的蔬菜等食物；示意圖。（圖取自photoAC）

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