限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》「鎂食」解焦慮！ 蔬菜類第2是菠菜 「它」奪冠
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕114年學測將於18至20日登場，想必考生們一定十分緊張焦慮吧！好食課營養師Anna李宜樺建議，補充含鎂食物可安定神經，舒緩焦慮，舉例來說，蔬菜類以荷葉白菜含鎂量最高，每100克含有155毫克，菠菜葉則為第2，每100公克也有141毫克。
李宜樺在臉書粉專「好食課」發文分享，這幾天有人舉辦尾牙，有人開始倒數春節假期，但對於學測考生來說，卻是考前最煎熬的衝刺時刻，這時有些人不免會陷入焦慮的大腦風暴中，除了記得深呼吸外，不妨補充些富含鎂的食材，幫助安定神經，舒緩焦慮，建議成人每日鎂的攝取量為男性380毫克、女性320毫克。
請繼續往下閱讀...
哪些食物富含鎂？李宜樺舉例，多數堅果種子、蔬菜皆富含鎂，此外，全穀雜糧類、黃豆、黑豆及黑巧克力其實含量也蠻多的，可互相搭配補充。
堅果種子鎂含量 南瓜子排第1
從圖中可知，以15克（約為1湯匙）的份量比較堅果種子，可發現南瓜子奪冠，含95毫克鎂，其次為西瓜子71毫克，常加入料理中的黑白芝麻也有第4、5好成績，分別含有58、55毫克，多數人喜愛的腰果、榛果則分別排第6、第10，含有44、27毫克。
蔬菜類鎂含量PK 荷葉白菜排第1
至於蔬菜類則是以100克，約煮熟後半碗之份量比較，可以發現第1名為荷葉白菜，竟高達155毫克，2-5名分別為：菠菜葉141毫克、落葵125毫克、裙帶菜123毫克、紅莧菜85毫克；常見的空心菜也有入榜，位居第9，含有49毫克。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應