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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「鎂食」解焦慮！ 蔬菜類第2是菠菜 「它」奪冠

2025/01/15 12:00

營養師表示，菠菜富含鎂，每100公克含有141毫克；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，菠菜富含鎂，每100公克含有141毫克；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕114年學測將於18至20日登場，想必考生們一定十分緊張焦慮吧！好食課營養師Anna李宜樺建議，補充含鎂食物可安定神經，舒緩焦慮，舉例來說，蔬菜類以荷葉白菜含鎂量最高，每100克含有155毫克，菠菜葉則為第2，每100公克也有141毫克。

李宜樺在臉書粉專「好食課」發文分享，這幾天有人舉辦尾牙，有人開始倒數春節假期，但對於學測考生來說，卻是考前最煎熬的衝刺時刻，這時有些人不免會陷入焦慮的大腦風暴中，除了記得深呼吸外，不妨補充些富含鎂的食材，幫助安定神經，舒緩焦慮，建議成人每日鎂的攝取量為男性380毫克、女性320毫克。

哪些食物富含鎂？李宜樺舉例，多數堅果種子、蔬菜皆富含鎂，此外，全穀雜糧類、黃豆、黑豆及黑巧克力其實含量也蠻多的，可互相搭配補充。

營養師整理出堅果種子、蔬菜類的含鎂量排行榜。（圖取自好食課臉書專頁）

營養師整理出堅果種子、蔬菜類的含鎂量排行榜。（圖取自好食課臉書專頁）

堅果種子鎂含量 南瓜子排第1

從圖中可知，以15克（約為1湯匙）的份量比較堅果種子，可發現南瓜子奪冠，含95毫克鎂，其次為西瓜子71毫克，常加入料理中的黑白芝麻也有第4、5好成績，分別含有58、55毫克，多數人喜愛的腰果、榛果則分別排第6、第10，含有44、27毫克。

蔬菜類鎂含量PK 荷葉白菜排第1

至於蔬菜類則是以100克，約煮熟後半碗之份量比較，可以發現第1名為荷葉白菜，竟高達155毫克，2-5名分別為：菠菜葉141毫克、落葵125毫克、裙帶菜123毫克、紅莧菜85毫克；常見的空心菜也有入榜，位居第9，含有49毫克。

營養師指出，荷葉白菜是蔬菜類含鎂量最高者，每100公克竟高達155毫克。（擷取資料照）

營養師指出，荷葉白菜是蔬菜類含鎂量最高者，每100公克竟高達155毫克。（擷取資料照）

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