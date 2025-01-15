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健康 > 心理精神

健康網》情緒低落還是憂鬱症？ 心理師：逾兩週要注意

2025/01/15 21:31

心理師指出，情緒低落通常不會超過一週，且能正常生活，但憂鬱症通常超過兩週；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

心理師指出，情緒低落通常不會超過一週，且能正常生活，但憂鬱症通常超過兩週；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人生境遇起起落落，心情不好在所難免，但你的心情不好真的只是情緒低落嗎？台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，情緒低落通常不會超過一週，且能正常生活，但憂鬱症通常超過兩週，並影響思考、行為、情緒，甚至是身體健康。他也提醒，情緒低落是正常的生活經驗，但如果這種感受持續並加深，可能就是憂鬱症的徵兆，必要時得尋求幫助。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」發文表示，在人生的不同階段，我們都可能感到情緒低落，這是一種再自然不過的情緒反應。然而，當這種情緒持續並開始影響到日常生活時，它可能已經超出了「情緒低落」的範疇，進一步發展成憂鬱症的徵兆。

情緒低落 通常不會持續太久

黃閎新說明，情緒低落通常是對某些生活事件的正常反應，例如工作壓力、人際衝突、失戀、失去親人等。它是一種短期的情緒狀態，通常不會持續太久，且隨著時間的推移或情境的改變會自然緩解。

黃閎新提到，情緒低落通常僅持續幾天，最多不會超過一週，即使感到難過，但仍能正常處理日常工作、學習和社交。最重要的是，情緒低落常常能指出導致低落的原因，例如壓力或失望或某個特定事件。

憂鬱症 常伴隨生理或心理症狀

黃閎新說，憂鬱症情緒低落、空虛或無助感持續超過兩週，甚至更長時間、難以完成工作、學業或維持正常的人際關係，即便生活中一切看似順利，仍然感到悲傷或對原本喜歡做的事失去興趣，像是很多可能外表看起來光鮮亮麗，或是生活跟他人無異的人，卻莫名其妙對自己有強烈罪惡感，對未來感到絕望。

黃閎新表示，憂鬱症通常伴隨其他生理或心理症狀，包括睡眠問題，像是失眠或過度嗜睡。或食慾改變，過度進食或食慾不振都有可能。以及持續疲倦或精力減退，對未來感到絕望或自責感強烈等症狀。

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