健康網》鈣離子與藥物交互作用 食藥署提醒：注意用藥時機

鈣離子與某些藥物可能發生交互作用，影響治療效果，需特別注意服藥時間的安排；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據國民營養健康狀況變遷調查，鈣質乃國人攝取最不足礦物質，4歲以上民眾的鈣攝取量普遍未達標準。為此，許多人選擇透過飲食或保健品補充鈣質。然而，食藥署近日於官方臉書專頁「藥博士 正藥說」發文提醒，鈣離子與某些藥物可能發生交互作用，影響治療效果，需特別注意服藥時間的安排。

服用抗生素需留意藥效影響

鈣離子可能與特定抗生素（如四環素類及氟喹諾酮類）形成螯合物，降低藥物吸收效率，進而影響感染控制效果。專家建議，在服用這類抗生素期間，應與鈣質補充劑間隔至少2小時，確保藥效發揮。

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甲狀腺低下患者注意藥物吸收

治療甲狀腺功能低下的常用藥物「左旋甲狀腺素（levothyroxine）」也會受到鈣離子的影響。為避免藥物吸收不良，建議兩者服用時間需間隔至少4小時。

某些藥物可能增加缺鈣風險

此外，食藥署指出，有些藥物本身會加速鈣質流失或抑制吸收，例如：

●類固醇（corticosteroids）：長期使用會減少鈣吸收，導致鈣質缺乏。

●亨氏環利尿劑（loop diuretics）：會增加鈣離子的排泄，加快流失速度。

適量補鈣有助骨骼健康

對於需要長期服用這類藥物的患者，建議應透過飲食或保健品適量補充鈣質，以維持骨骼健康，減少骨質流失的風險。

食藥署強調，民眾應了解鈣質補充與藥物交互作用的重要性，並在醫師或藥師的指導下使用保健品與藥物，以確保身體健康與治療效果。

食藥署強調，民眾應了解鈣質補充與藥物交互作用的重要性，並在醫師或藥師的指導下使用保健品與藥物，以確保身體健康與治療效果；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

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