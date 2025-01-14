健康網》「4方法」讓愛愛更持久！醫：早洩可多吃堅果

醫師表示，早洩是指男性在性行為中，無法控制射精，通常在性刺激的初期，或性行為開始之前就發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早洩有辦法治好嗎？為什麼會這樣？好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩表示，可能是因心理或生理因素，如壓力、焦慮、荷爾蒙失衡、神經敏感，亦或是性經驗不足等導致早洩。透過凱格爾運動、停-開始技巧、擠壓技巧、呼吸和放鬆等方法，來增強射精控制能力，提高持久度。也可多吃生蠔、南瓜籽、深海魚、堅果、黑巧克力等食物改善。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文解釋，早洩是指男性在性行為中，無法控制射精，通常在性刺激的初期，或性行為開始之前就發生。常見症狀包括迅速射精、控制能力差、性滿足度低等。

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訓練持久度

戴定恩指出，透過鍛煉陰莖敏感度和控制技巧，可以提高性行為的持久度，及增強對射精的控制能力。例如：用凱格爾運動，來強化盆底肌肉；使用停-開始技巧，來降低敏感度；練習呼吸和放鬆技巧，來減少性行為中的焦慮、緊張。

醫師說，當感覺快要射精時，輕輕擠壓陰莖頭部幾秒鐘，有助於延遲射精；示意圖。（圖取自shutterstock）

●凱格爾運動：定期進行凱格爾運動來強化盆底肌肉，有助於改善射精控制。

●停-開始技巧：在接近射精時停止性活動，等到衝動減退後再繼續，以此訓練射精控制。

●擠壓技巧：當感覺快要射精時，輕輕擠壓陰莖頭部幾秒鐘，有助於延遲射精。

●呼吸和放鬆：學習深呼吸和放鬆技巧，以減少性行為時的焦慮和緊張感。

●心理調適：改變對性行為的心理態度，減少對性表現的壓力，有助於提高持久度。

調整飲食 改善早洩

戴定恩提到，可選擇攝取富含：Omega-3脂肪酸、鋅、維生素、礦物質等營養素的食物，如香蕉、牡蠣、核桃、杏仁、南瓜籽、鮭魚、鮪魚、黑巧克力，有助於改善性功能。

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