健康網》看懂癌篩新制！ 7癌無法提早篩檢：胃癌上榜

營養師指出，胃癌無專屬篩檢工具，因此若發現噁心、脹氣、泛胃酸、肚子餓時會劇痛、食慾變差、體重下降時，應多加留意；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（2025）年元旦開始，5癌篩檢補助放寬資格！營養師高敏敏藉此整理成1張圖，快速了解哪些癌症篩檢放寬資格，並條列出補助對象，透過篩檢及早發現。不過，有些癌症卻無法透過篩檢預防，如攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤、子宮體癌、卵巢癌及胃癌，因此也特別列出常見症狀，若出現相似狀況需特別留意。

高敏敏於臉書「高敏敏 營養師」發文指出，癌症又稱為惡性腫瘤，是1種由細胞異常增殖引起的疾病，具有侵襲性和轉移性，繁殖速度非常快，還能通過血液或淋巴系統擴散到身體其他部位，形成新的腫瘤 導致器官病變、功能喪失，甚至死亡。

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營養師整理2025年癌篩新制，供民眾參考。（圖取自高敏敏臉書專頁）

2025年癌篩資格擴大、症狀一次看懂

部分癌症可透過定期篩檢來提早發現，因此2025年開始，國健署將癌篩資格擴大，包括：肺癌低劑量電腦斷層檢查，擴大有家族史之男性45-74歲、女性40-74歲，以及50-74歲重度吸菸者，每2年1次檢查；補助45-74歲民眾、40-44歲有家族史者2年1次大腸癌糞便潛血檢查；18歲以上嚼檳榔（含已戒）原住民、30歲以上嚼檳榔（含已戒）或吸菸者每2年1次口腔癌口腔黏膜檢查。

針對女性常見婦癌，國健署也擴大至25-29歲女性每3年1次子宮頸癌子宮頸抹片檢查，以及40-74歲女性每2年進行1次乳癌乳房攝影檢查，以便早期發現、治療。不過，除了透過篩檢外，日常也須留意常見症狀：

肺癌：胸痛、咳嗽惡化、呼吸急促、聲音沙啞、關節疼痛、體重減輕、食慾變差。

大腸癌：血便、腹部不適、排便習慣突然改變、糞便型態改變、常有便意、貧血、疲勞、臉色蒼白。

乳癌：乳房不明硬塊、乳頭有分泌物、皮膚凹陷或紅腫、乳頭凹陷或有濕疹、腋下淋巴腫大、潰瘍。

肝癌：慢性B型C型肝炎、肝硬化、酗酒者、代謝症候群、肝功能異常。

口腔癌：口腔腫脹、有硬塊／脫皮、口腔麻木感、莫名疼痛、出血、黏膜有白斑或紅斑、舌頭活動受阻、吞嚥困難。

子宮頸癌：陰道分泌物增加、不正常陰道出血、性行為後出血、異味、下腹疼痛。

營養師提醒，7癌症目前無相關篩檢工具，因此平時應留意身體狀況，若出現疑似症狀，應就醫檢查。（圖取自高敏敏臉書專頁）

不可篩檢7癌症 注意常見症狀

不過，有些癌症並無專屬篩檢工具；對此，高敏敏列出攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤、子宮體癌、卵巢癌及胃癌之症狀，若發現出現以下症狀，建議就醫檢查：

攝護腺癌：小便無力、頻尿、尿急、夜尿多、不明原因骨頭疼痛。

甲狀腺癌：頸部腫塊、聲音沙啞、咳嗽、呼吸困難、吞嚥困難。

皮膚癌：皮膚硬塊、隆起、潰瘍、痣的形狀不規則、痣的大小顏色有變化。

非何杰金氏淋巴瘤：發燒、體重減輕、夜間盜汗、淋巴無痛卻腫大。

子宮體癌：停經後出血、非經期不正常出血。

卵巢癌：下腹部腫塊、腸胃道不適（噁心、嘔吐、食慾不振）。

胃癌：噁心、脹氣、泛胃酸、肚子餓時會劇痛、食慾變差、體重下降。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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