健康網》高麗菜抗癌護胃 農業部揭「國民蔬菜」名號這樣來

農業部表示，高麗菜是台灣「國民蔬菜」。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甘藍（高麗菜）是台灣人日常生活中不可或缺的蔬菜，不論是炒菜、加入火鍋中，都十分百搭！農業部分享，高麗菜富營養，可顧胃、抗癌。高麗菜原產於歐洲，17世紀荷蘭人引入台灣，至日治時期時開始大量種植，漸漸地為滿足全年市場需求，台灣形成夏季高冷地、秋冬季平地的週年生產模式，全年供應，使其獲得「國民蔬菜」名號。

農業部在臉書專頁分享，甘藍其實是外來種蔬菜，原產於歐洲西部沿岸，最初的野生型態是不結球的，17世紀荷蘭人將甘藍引入台灣，當時稱為「番芥藍」。到日治時期，日本人認為，高麗菜營養價值高且耐貯運，因而大力推廣種植，並經自然與人工選育，逐漸形成不同類型的甘藍。

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那麼為何甘藍會成國民蔬菜？農業部表示，甘藍適合在冷涼的氣候生長，因此台灣的秋冬季節是栽培的黃金期。不過，為滿足全年市場需求，夏季可在海拔1,000至2,000公尺的高冷地進行生產，形成夏季高冷地、秋冬季平地的週年生產模式，透過平地與高冷地的交替栽培，國內甘藍可全年供應，進而成為老少咸宜的「國民蔬菜」！

農業部指出，高麗菜營養豐富，含有維生素B群、C、K、U及鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等營養素。（資料照）

高麗菜營養豐富 高C增免疫

高麗菜營養豐富，農業部提及，其富含維生素B群、C、K、U及鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等。其中維生素C可增強免疫力，以助於抵抗感冒、更有體力；維生素K具凝固血液的功效、維生素U是抗潰瘍因子，可促進胃的新陳代謝及黏膜修復，預防胃潰瘍和十二指腸潰瘍；鈣、鐵、磷為人體必需微量元素，其含量更是在蔬菜中名列前5名，又以鈣含量最為豐富，是黃瓜5倍、番茄7倍之多；膳食纖維可促進排便。

農業部進一步指出，高麗菜中的吲朵素（indole）能改變雌激素的代謝，降低乳癌風險，其所含有的異硫氰酸鹽，可降低致癌物的毒性，有效預防肺癌和食道癌。另外，高麗菜中含有的蘿蔔硫素，則是功能強大的抗氧化物，可增強體內酵素的解毒能力，也是維生素C和纖維的良好來源。

農業部提醒，高麗菜中的纖維含量豐富卻粗糙，所以消化功能不彰、脾胃虛寒或腹瀉的人最好少吃，以免不適。高麗菜的某些成分會抑制甲狀腺機能，因此甲狀腺功能失調者切忌大量食用。

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