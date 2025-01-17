6旬男吃尾牙疑噎到 癱軟翻白眼！賓客哈姆立克法急救送醫

嘉縣一名60多歲男子今餐敘疑吃東西噎著，突癱軟、翻白眼，在場賓客協助救護。（民眾提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉玉虛宮今（17）中午舉行會員大會，會後在鼎香園舉辦尾牙，席間一名年約60多歲男子疑用餐時噎到，突翻白眼、全身癱軟在椅子上，因口吐檳榔汁如吐血，嚇壞同桌賓客，其他與會賓客見狀，分頭打119報警、施行哈姆立克法急救，等救護人員到場接力急救，男子雖意識模糊但生命徵象穩定，已送往大林慈濟醫院進行後續救治。

立委陳冠廷助理陳政吉今代表出席餐會，與嘉義縣議員莊信宗協助報警、通知梅山鄉衛生所曾姓主任到場。

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陳政吉表示，當時大家正在用餐，該名男性患者吃下小鮑魚後，突然翻白眼、癱軟在椅子上，因口吐檳榔汁如吐血，景象嚇人；他與莊議員分頭連絡救護人員到場，同場用餐的義消為男子施行哈姆立克法，直到衛生所曾姓主任及救護人員到場接手、協助救護，男子吐出小鮑魚等物後，意識恢復。

嘉義縣消防局今中午12點26分獲報，派遣梅山消防分隊救護人員到場時，男子一度意識模糊，經施行哈姆立克法急救，患者恢復意識，已送醫進行後續治療。

梅山鄉衛生所曾主任表示，他獲報到場時，救護人員已為患者施行哈姆立克法，患者並恢復意識，不過說話仍模糊不清，初步判斷不只有吃東西噎到，由於患者生命徵象穩定，後續由救護車載送到醫院治療，建議做詳細檢查了解病因。

救護人員到場後接力施行哈姆立克法急救，男子恢復意識但說話仍不清楚，送醫院進行後續治療。（民眾提供，男子臉部請馬賽克）

男子吐出的異物有小鮑魚、檳榔汁等。（民眾提供）

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