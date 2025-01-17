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年終4.7個月！長庚醫院豪發44億元 員工笑開懷
〔記者邱芷柔／台北報導〕被譽為「幸福醫院」的長庚醫院，年終獎金也沒讓員工失望！長庚醫院今（17日）宣布今年年終4.7個月，並加發1.5萬元紅包，發出的年終總額逾44.22億元，預計下週入帳，讓員工們笑開懷過好年。
長庚醫院指出，長庚醫療體系在全國擁有九大院區，面臨全國缺工、健保給付限制下，持續在臨床、研究、教學及公益領域表現卓越，獲獎豐碩，為感謝員工們的齊心努力，2024年終獎金發放4.7個月本薪，另加發1.5萬元紅包，共將發給2萬3千名員工，估計發出的年終總額逾44.22億元，預計下週入帳，讓員工們過個好年。
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長庚決策委員會程文俊主委表示，在醫療環境仍然艱困的情況下，有賴全體同仁堅守崗位，使得各項醫療品質提升、教學及研究創新等均有優秀的表現。董事長王瑞慧為鼓勵員工優異表現發給實質獎勵外，親自出席體系的年終會暨員工表揚典禮，勉勵全體員工繼續創新與追求卓越。
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