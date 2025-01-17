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健康網》用大蒜塞鼻孔會通？ 醫：不可！會有「這些」問題

2025/01/17 14:38

醫師表示，蒜頭的刺激性會引起，鼻黏膜灼傷、紅腫，甚至增加感染風險；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，蒜頭的刺激性會引起，鼻黏膜灼傷、紅腫，甚至增加感染風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕竟有人用大蒜塞鼻孔，而且還真的通了！輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，大蒜塞鼻孔可能會對鼻腔造成嚴重傷害。蒜頭的刺激性會引起，鼻黏膜灼傷、紅腫，甚至增加感染風險，萬一蒜頭卡住鼻腔深處，那就更糟糕了，可能需要醫療處理。

用正確方法治療

胡皓淳指出，緩解鼻塞應使用科學的方法，例如：用生理食鹽水沖洗鼻腔，或在醫師指導下，使用合適的藥物。他提到，若有健康問題，請務必尋求專業意見，不要輕信偏方，讓鼻子安心，才是正確的選擇！

偏方不可信

胡皓淳說，不要亂信偏方，健康不是實驗場，千萬不要因為好奇嘗試「奇怪方法」。偏方的風險往往被低估，像這類刺激性物質，不但沒有效果，反而可能讓鼻腔更糟糕！他提醒，鼻子是用來呼吸的，不是用來塞大蒜的。

胡皓淳說，不要亂信偏方，健康不是實驗場，緩解鼻塞應使用科學的方法；示意圖。（圖取自photoAC）

胡皓淳說，不要亂信偏方，健康不是實驗場，緩解鼻塞應使用科學的方法；示意圖。（圖取自photoAC）

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