25歲女急性心肌炎 新型心臟幫浦救命

▲25歲的薛小姐（右）突發急性心肌炎，經「新型心臟幫浦」在未插管的情況下迅速康復，短短5天即移除心臟幫浦，住院11天後就順利出院恢復正常生活。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲台大醫院院長吳明賢（左4）指出，新型心臟幫浦就像電影中的鋼鐵人的「鋼鐵心」，能挽救急重症患者，幫助他們度過最危險的急性期。 （記者邱芷柔攝）

25歲的薛小姐去年5月搭火車返鄉途中突感昏厥，被緊急轉送台大醫院，診斷為急性心肌炎，經心肌切片檢查及「新型心臟幫浦」輔助，病情迅速穩定，未插管下5天內移除心臟幫浦，住院11天後順利出院，恢復正常生活。

▲新型心臟幫浦直接從心臟拉血到主動脈，模擬自然生理狀況，更有助於提升存活率。 （台大醫院提供）

台大醫院昨分享最新醫療成果，院長吳明賢指出，心肌炎往往來得又急又猛，新型心臟幫浦就像電影中的鋼鐵人的「鋼鐵心」，能挽救急重症患者，幫助他們度過最危險的急性期，是醫療科技的重大突破。

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▲葉志凡醫師指出，急性心肌炎及心肌病變常事發突然，又主要影響青壯年患者，及早診斷與治療是關鍵。 （記者邱芷柔攝）

台大醫院心臟內科助理教授葉志凡表示，心因性休克發生率逐年上升，死亡率高達3-4成。薛小姐的急性心肌炎多因病毒感染引發免疫反應，損害心臟功能，進而導致全身供血不足及多重器官衰竭；台大也曾收治另一例章魚壺心肌症患者，雖為短暫性心肌病變，但部分患者可能惡化至心因性休克。

相較葉克膜 能減輕心臟負擔

葉志凡說，過去這類患者急性休克時多採用葉克膜，但葉克膜是透過靜脈抽血，再逆流打入主動脈，會對心臟形成壓力、增加心臟負擔。而新型心臟幫浦則直接從心臟拉血到主動脈，模擬自然生理狀況，減輕對心臟的負擔，更有助於提升存活率。

葉志凡進一步說明，新型心臟幫浦通常使用5-7天，幫助患者度過急性危機。適用對象大致有3類，包括「高風險冠狀動脈手術者、可逆性休克患者如急性心肌炎、急性心肌梗塞合併休克需短期循環支持者」。最新研究顯示，使用新型心臟幫浦與過去標準治療相較，患者180天死亡率，可從58.5%降低至45.8%。

目前新型心臟幫浦尚未納入健保給付，單次費用約105萬元，但該技術已通過食品藥物管理署核准，為急性心臟衰竭患者提供不同治療選擇。

台大心血管中心主任高憲立補充，新型心臟幫浦管徑小，術後僅留下0.5公分傷口，降低併發症並加速康復。自2022年引進以來，台大已成功應用於7名患者，其中5例存活且恢復良好。

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