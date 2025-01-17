健康網》麻疹疫苗爆搶打 醫示警3種人不適合：孕婦恐畸胎

醫師提醒，打疫苗雖然能有效預防麻疹，但不適合3種人，免疫力不佳（如化療白血球低下）、打過其他活性減毒疫苗、孕婦；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內發生近年最大規模麻疹疫情，不少民眾恐慌，搶打自費MMR（麻疹、德國麻疹、腮腺炎）疫苗。醫師洪暐傑提醒，打疫苗雖然能有效預防麻疹，但不適合3種人，免疫力不佳（如化療白血球低下）、打過其他活性減毒疫苗如水痘疫苗、孕婦。尤其孕婦有畸胎危險性，提醒女性施打疫苗3個月內應避孕。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑於臉書粉專「洪暐傑醫師的愛講空間」短片指出，接種MMR疫苗能夠提供90%以上的保護力，有些研究甚至發現有97%。他表示，這種疫苗屬於活性減毒疫苗，然而有3種情況不適合接種：

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●身體免疫力差：抵抗力比較不好的情況之下，是不適合打的。例如，正在化療中，白血球比較低下患者就不太適合。

●施打過其他活性減毒疫苗：若除了麻疹疫苗還欲接種其他活性減毒疫苗，應該要一起施打，否則兩者就要間隔一個月才能施打，舉例來說，2天前打過水痘疫苗，這時候若想要再打麻疹疫苗，就建議等1個月再來施打。

●孕婦：孕婦絕對不能施打麻疹疫苗，此外，育齡婦女打完之後3個月要避孕，否則有畸胎的風險。

衛生福利部在臉書指出，麻疹可透過飛沫、空氣傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，傳染力又很強，大人、小孩都要多加注意。如出現疑似症狀，發燒、紅疹、結膜炎、鼻炎及咳嗽，趕快戴上口罩、儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史及暴露史，以利醫師診治，也能降低傳播風險。

衛福部呼籲，如出現疑似症狀，發燒、紅疹、結膜炎、鼻炎及咳嗽，趕快戴上口罩、儘速就醫，應主動告知醫師相關旅遊史及暴露史；圖為情境照。（圖取自freepik）

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