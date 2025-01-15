健康網》壓力大、受寒2類型頭痛大不同 中醫對症給解方

早上起床變冷，易頭痛。中醫師指出，壓力型頭痛與吹風受寒導致的頭痛，兩者痛法不同；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早上起床變冷，易頭痛。中醫師王大元表示，頭痛其實分2類型：壓力型頭痛與吹風受寒導致的頭痛，兩者痛法不同，前者要盡量減少甜食、辛辣、咖啡等；後者可以多選擇溫性食材如蔥、薑、蒜，同時避免過多寒食，如葡萄柚、椰子汁等。另，他也提供4招自救法，提供民眾參考。

壓力型頭痛 常會全身肌肉緊繃

中醫師王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，壓力型頭痛，通常會全身肌肉緊繃，肩頸有氣結，常與「肝氣鬱滯、肝火上逆」有關，肝膽經互為表裡，因此常表現在顳側、環耳處，再延及肩頸兩側。除了頭痛以外，更可能伴隨生氣易怒、目赤腫痛、痤瘡粉刺、泛酸口臭和耳鳴耳悶等。

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治療方向：這類的頭痛，應以「疏肝解鬱」為主，可選用柴胡、半夏、黃芩、梔子、黃連、白芍或枳實等藥材；飲食方面要盡量減少甜食、辛辣、咖啡和茶飲等。

受寒頭痛 常排汗不暢、頭眼脹痛

第二種是因為氣溫變化劇烈，吹風受寒導致的「風寒束表」，血管過度收縮，肌肉緊繃疼痛，通常會從後頸、後腦杓、太陽穴開始發作，伴隨汗出不暢、頭眼脹痛。

治療方向：這類的頭痛以「疏散風寒」為主，像是川芎、白芷、荊芥、防風、桂枝、葛根都是不錯的藥物選擇；在飲食方面可以多選擇溫性的食材，像是蔥、薑、蒜、洋蔥、肉桂等，同時避免過多寒食，如葡萄柚、椰子汁、柑橘、火龍果或苦瓜等。

吹風受寒導致的「風寒束表」頭痛，在飲食方面可以多選擇溫性的食材，如洋蔥；示意圖。（圖取自freepik）

熱敷、按摩 中醫教4招自救

●首先可以利用蓮蓬頭的水流刺激，從後頸的風池往大椎穴、由上往下同方向沖淋。

●找出後腦杓的筋結點進行熱敷約10到15分鐘

●從枕骨下肌群下緣往外撥筋按摩5至10分鐘，記得力道保持輕微酸楚感就好。

●五指指尖由上往下重複輕敲頭皮以達到按摩的效果。

風池穴。（資料照）

大椎穴。（資料照）

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