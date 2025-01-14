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健康網》鼻塞要看醫生？ 醫：4種情形需就醫！

2025/01/14 20:57

胡皓淳指出，如果鼻塞伴隨嚴重的頭痛、臉部壓痛，或感覺到鼻竇周圍的脹痛，就是鼻竇炎的典型症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳指出，如果鼻塞伴隨嚴重的頭痛、臉部壓痛，或感覺到鼻竇周圍的脹痛，就是鼻竇炎的典型症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人有鼻塞問題，甚至有人每天一直擤鼻涕沒停過，但因為不是大問題，所以也就拖著沒就醫。不過，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文提醒，有4種情形需就醫，評估治療，分別為鼻塞超過10天、伴隨嚴重頭痛或臉部壓痛、單側鼻塞且持續不消、影響睡眠或日常。

●鼻塞持續超過10天：一般感冒引起的鼻塞，通常在7-10天內會緩解。如果感冒合併鼻塞持續超過一週，且沒有明顯改善，可能是細菌感染（如鼻竇炎）引起，需要醫生評估並可能開立抗生素。

●伴隨嚴重頭痛或臉部壓痛：如果鼻塞伴隨嚴重的頭痛、臉部壓痛，或感覺到鼻竇周圍的脹痛，就是鼻竇炎的典型症狀。當鼻竇中的分泌物無法排出，細菌可能會滋生，導致發炎和感染。持續的壓痛和頭痛需要立即處理，否則可能進一步惡化為更嚴重的健康問題。

●單側鼻塞且持續不消：單側鼻塞更要特別注意，因為它可能與結構性問題（如鼻中膈彎曲或鼻瘜肉）有關，或者是更罕見的情況，例如腫瘤或異物。

●影響睡眠或日常生活：如果鼻塞嚴重到影響日常呼吸或睡眠品質，可能是如鼻中膈彎曲，或睡眠呼吸中止症等問題。睡眠呼吸中止症不僅影響睡眠品質，還可能導致慢性疲勞、高血壓，甚至心血管疾病。

胡皓淳說，一般感冒引起的鼻塞，通常在7-10天內會緩解；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳說，一般感冒引起的鼻塞，通常在7-10天內會緩解；圖為情境照。（圖取自freepik）

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