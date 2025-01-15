健康網》雞蛋補腦護眼顧免疫 醫推「2招」烹調友善腸胃

醫師表示，蒸蛋因低油脂且易於消化，是胃腸健康的最佳選擇之一。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日雞蛋大降價。醫師李柏賢表示，雞蛋擁有延緩腦部老化、護眼、提升免疫力多功效，建議民眾可趁降價潮將其納入每日飲食，成年人每天建議攝取1到2顆。烹調方式上，水煮蛋或蒸蛋因低油脂且易於消化，是胃腸健康的最佳選擇。另，為了預防沙門氏菌感染，應注意衛生，在食用前洗淨雙手、採熟食等。

卵磷脂是胃腸與大腦雙引擎

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，雞蛋是健康的「黃金夥伴」，卵磷脂在腸胃中扮演「油工」角色，能和膽鹽攜手乳化脂肪，讓脂肪的消化和吸收變得更加輕鬆流暢。而且，還能維持細胞膜的穩定性，強化腸道屏障，讓腸道健康無懈可擊。

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此外，雞蛋卵磷脂含有膽鹼，是合成乙醯膽鹼的關鍵物質。乙醯膽鹼是一種神經傳遞物質，負責人體記憶、學習和專注力的重要傳話筒。他形容，卵磷脂還像一位「結構工程師」，穩固神經細胞膜，提升神經訊號傳遞的效率，幫助延緩腦部老化，讓人體思緒更加敏捷，記憶力也不輕易掉鏈子。可以說，卵磷脂是身體健康的雙引擎，同時呵護腸胃和大腦，為全身健康提供全方位的支持。

還能護膚健骨 全面維持健康

李柏賢指出，雞蛋不僅是高品質蛋白質的重要來源，還含有多種維生素與礦物質，為身體健康提供全面支持。維生素A幫助維持皮膚與黏膜的健康，同時支持視力功能；雞蛋中的維生素D能促進鈣的吸收，強化骨骼結構；維生素B12對紅血球生成與神經系統的正常運作至關重要。

此外，雞蛋中的葉黃素和玉米黃素有助眼睛健康。雞蛋還提供鋅、硒等微量元素，支持免疫系統功能並增強抗氧化能力。

醫師提醒，為了預防沙門氏菌感染，使用雞蛋時應注意衛生，例如烹調時應確保將雞蛋徹底煮熟；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

安全食用 避免沙門氏菌感染

李柏賢提醒，雞蛋雖然營養豐富，但要小心「沙門氏菌」，主要來自雞蛋表面的蛋殼，因為母雞在產蛋過程中，經由泄殖腔將沙門氏菌帶至蛋殼表面。如果處理不當，這些病菌可能污染食物或廚房環境，進一步造成感染，進而引發腸胃炎或其他食物中毒症狀。

為了預防沙門氏菌感染，使用雞蛋時應注意衛生，使用前後徹底清洗雙手，並避免讓蛋殼接觸到其他食物。同時，烹調時應確保將雞蛋徹底煮熟，特別是蛋黃部分完全凝固，因為高溫能有效殺滅沙門氏菌。雞蛋應存放於乾燥、冷藏的環境中，並避免食用已過保存期限的雞蛋。遵守這些原則有助於降低感染風險，確保食品安全與健康。

適量攝取 遠離膽固醇過高

李柏賢說明，每日膽固醇建議攝取量不應超過300毫克。蛋黃中膽固醇含量較高，每顆約230毫克，健康成年人建議每天攝取1到2顆雞蛋，對於高血脂或心血管疾病風險較高的人群，則應控制蛋黃的攝取量。即使需要降低膽固醇攝取，也不必完全放棄雞蛋，可以選擇多吃蛋白，搭配其他健康食材如蔬菜和全穀類，均衡飲食的同時，也能兼顧健康需求。

醫師提醒，煎蛋或炸蛋因含較多油脂，可能刺激胃酸分泌，對於胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流患者並不適合；圖為示意圖。（圖取自freepik）

烹調方式決定胃腸舒適感

李柏賢說，不同的烹調方式會對腸胃產生不同影響，水煮蛋或蒸蛋因低油脂且易於消化，是胃腸健康的最佳選擇；而煎蛋或炸蛋因含較多油脂，可能刺激胃酸分泌，對於胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流患者並不適合。

此外，膽結石患者則需注意蛋黃的高脂肪含量，可能刺激膽囊收縮，引發疼痛，建議選擇蛋白代替。至於腸躁症患者，有些人對雞蛋中的蛋白或蛋黃敏感，尤其是未全熟的蛋白，可能引發腹脹或腸絞痛，而低油的水煮蛋相對耐受性會較高。

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