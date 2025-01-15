自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》雞蛋補腦護眼顧免疫 醫推「2招」烹調友善腸胃

2025/01/15 07:32

醫師表示，蒸蛋因低油脂且易於消化，是胃腸健康的最佳選擇之一。（圖取自photoAC）

醫師表示，蒸蛋因低油脂且易於消化，是胃腸健康的最佳選擇之一。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日雞蛋大降價。醫師李柏賢表示，雞蛋擁有延緩腦部老化、護眼、提升免疫力多功效，建議民眾可趁降價潮將其納入每日飲食，成年人每天建議攝取1到2顆。烹調方式上，水煮蛋或蒸蛋因低油脂且易於消化，是胃腸健康的最佳選擇。另，為了預防沙門氏菌感染，應注意衛生，在食用前洗淨雙手、採熟食等。

卵磷脂是胃腸與大腦雙引擎

林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，雞蛋是健康的「黃金夥伴」，卵磷脂在腸胃中扮演「油工」角色，能和膽鹽攜手乳化脂肪，讓脂肪的消化和吸收變得更加輕鬆流暢。而且，還能維持細胞膜的穩定性，強化腸道屏障，讓腸道健康無懈可擊。

此外，雞蛋卵磷脂含有膽鹼，是合成乙醯膽鹼的關鍵物質。乙醯膽鹼是一種神經傳遞物質，負責人體記憶、學習和專注力的重要傳話筒。他形容，卵磷脂還像一位「結構工程師」，穩固神經細胞膜，提升神經訊號傳遞的效率，幫助延緩腦部老化，讓人體思緒更加敏捷，記憶力也不輕易掉鏈子。可以說，卵磷脂是身體健康的雙引擎，同時呵護腸胃和大腦，為全身健康提供全方位的支持。

還能護膚健骨 全面維持健康

李柏賢指出，雞蛋不僅是高品質蛋白質的重要來源，還含有多種維生素與礦物質，為身體健康提供全面支持。維生素A幫助維持皮膚與黏膜的健康，同時支持視力功能；雞蛋中的維生素D能促進鈣的吸收，強化骨骼結構；維生素B12對紅血球生成與神經系統的正常運作至關重要。

此外，雞蛋中的葉黃素和玉米黃素有助眼睛健康。雞蛋還提供鋅、硒等微量元素，支持免疫系統功能並增強抗氧化能力。

醫師提醒，為了預防沙門氏菌感染，使用雞蛋時應注意衛生，例如烹調時應確保將雞蛋徹底煮熟；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

醫師提醒，為了預防沙門氏菌感染，使用雞蛋時應注意衛生，例如烹調時應確保將雞蛋徹底煮熟；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

安全食用 避免沙門氏菌感染

李柏賢提醒，雞蛋雖然營養豐富，但要小心「沙門氏菌」，主要來自雞蛋表面的蛋殼，因為母雞在產蛋過程中，經由泄殖腔將沙門氏菌帶至蛋殼表面。如果處理不當，這些病菌可能污染食物或廚房環境，進一步造成感染，進而引發腸胃炎或其他食物中毒症狀。

為了預防沙門氏菌感染，使用雞蛋時應注意衛生，使用前後徹底清洗雙手，並避免讓蛋殼接觸到其他食物。同時，烹調時應確保將雞蛋徹底煮熟，特別是蛋黃部分完全凝固，因為高溫能有效殺滅沙門氏菌。雞蛋應存放於乾燥、冷藏的環境中，並避免食用已過保存期限的雞蛋。遵守這些原則有助於降低感染風險，確保食品安全與健康。

適量攝取 遠離膽固醇過高

李柏賢說明，每日膽固醇建議攝取量不應超過300毫克。蛋黃中膽固醇含量較高，每顆約230毫克，健康成年人建議每天攝取1到2顆雞蛋，對於高血脂或心血管疾病風險較高的人群，則應控制蛋黃的攝取量。即使需要降低膽固醇攝取，也不必完全放棄雞蛋，可以選擇多吃蛋白，搭配其他健康食材如蔬菜和全穀類，均衡飲食的同時，也能兼顧健康需求。

醫師提醒，煎蛋或炸蛋因含較多油脂，可能刺激胃酸分泌，對於胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流患者並不適合；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師提醒，煎蛋或炸蛋因含較多油脂，可能刺激胃酸分泌，對於胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流患者並不適合；圖為示意圖。（圖取自freepik）

烹調方式決定胃腸舒適感

李柏賢說，不同的烹調方式會對腸胃產生不同影響，水煮蛋或蒸蛋因低油脂且易於消化，是胃腸健康的最佳選擇；而煎蛋或炸蛋因含較多油脂，可能刺激胃酸分泌，對於胃炎、胃潰瘍或胃食道逆流患者並不適合。

此外，膽結石患者則需注意蛋黃的高脂肪含量，可能刺激膽囊收縮，引發疼痛，建議選擇蛋白代替。至於腸躁症患者，有些人對雞蛋中的蛋白或蛋黃敏感，尤其是未全熟的蛋白，可能引發腹脹或腸絞痛，而低油的水煮蛋相對耐受性會較高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中