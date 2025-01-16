高血壓突全身無力 腎上腺瘤釋「高醛固酮」引發

▲梁祐誠醫師說明原發性高醛固酮症。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

1名65歲婦人患有高血壓，長期用多種藥物控制病情，最近因全身無力，到成大醫院求診。檢查有嚴重低血鉀，接受鉀補充治療後出院。醫療團隊評估持續性低血鉀的原因，發現婦人血中醛固酮對腎素的比值過高，疑為原發性高醛固酮症，後續住院檢查確診，確定是左腎上腺良性腫瘤所致。婦人切除左腎上腺，血鉀恢復正常、也減少降血壓藥用量。

▲電腦斷層發現，65歲婦人左腎上腺有3公分良性腫瘤，釋放出高醛固酮，導致低血鉀，全身無力情形。（記者王俊忠翻攝）

成大醫院內科部醫師梁祐誠指出，醛固酮是腎上腺分泌的荷爾蒙之一，原發性高醛固酮症是腎上腺分泌過度醛固酮的疾病，此病常與嚴重高血壓相關，是繼發性高血壓的常見原因之一，盛行率約佔高血壓患者的5-10%，可能導致腦中風、左心室肥厚或腎功能受損等併發症。

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部分患者會合併低血鉀、引發全身無力等症狀。若未及時診治，可能加速心血管疾病進展或腎功能惡化，甚至是不可逆的損傷。

梁祐誠表示，依國內治療指引，以下情況會有較高的機率為原發性高醛固酮症，應做篩檢。1.高血壓患者使用3種以上降血壓藥，仍無法有效控制血壓；2.高血壓合併低血鉀症；3.高血壓合併腎上腺腫瘤；4.高血壓合併睡眠呼吸中止症；5.40歲前罹患高血壓；6.本人或一等親出現高血壓伴早期器官損害（如腦中風）。篩檢方式僅需抽血測定醛固酮與腎素比值，若結果異常，建議住院檢查確認診斷。

手術切除病灶 改善高血壓與低血鉀

若確診為原發性高醛固酮症後，醫療團隊會再檢視兩側腎上腺是否有腫瘤或增生，僅單側腎上腺病灶者，可手術切除，有望改善高血壓與低血鉀，甚至痊癒；若為雙側腎上腺病灶、單側病灶不願手術、不適合手術者，或影像未發現腎上腺病灶，可以藥物治療控制病情。

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