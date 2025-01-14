健康網》最適合做醫美的季節？ 醫：秋冬有5條件最佳

吳易儒指出，秋冬氣候涼爽，有助於保持治療部位的清潔乾燥，讓皮膚更快恢復；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想做醫美但不知道什麼時候最合適？新竹聖宜診所醫師吳易儒於其臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文指出，秋冬是公認的醫美黃金時間，因有紫外線較弱、天氣涼爽、不易出汗、術後遮瑕方便、醫美效果好的條件。

1. 紫外線較弱，降低色素沈澱風險：醫美療程如雷射、皮秒或果酸換膚後，皮膚對紫外線會特別敏感。秋冬的紫外線強度相對較低，能降低色素沈澱的風險，更有利於皮膚修復。

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2. 天氣涼爽，減少術後感染機率：夏季高溫潮濕容易導致傷口悶熱、不透氣，增加感染風險。而秋冬氣候涼爽，有助於保持治療部位的清潔乾燥，讓皮膚更快恢復。

3. 不易出汗，減少刺激：術後皮膚會比較脆弱，汗水中的鹽分可能刺激皮膚或傷口。秋冬不易大量出汗，能降低刺激，促進皮膚平穩修復。

4. 術後遮瑕方便，避免社交尷尬：冬天穿長袖、戴圍巾或帽子，可以自然遮住術後可能出現的泛紅或結痂部位，避免社交場合的尷尬，也讓自己更自在恢復。

5. 醫美效果好，迎接新年更自信：許多人選擇在秋冬做醫美，讓療程效果在開工完全顯現，不僅膚況改善，整個人也能以最佳狀態迎接新的一年！

吳易儒說，秋冬紫外線較弱，降低色素沈澱風險，術後遮瑕也方便，能避免社交尷尬；圖為情境照。（圖取自freepik）

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