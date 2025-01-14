第二型糖尿病救星？研究：胡蘿蔔有助控糖、改善腸道健康

胡蘿蔔或成第二型糖尿病新剋星 ；示意圖。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕1月13日發表於《臨床與轉譯科學》（Clinical and Translational Science）期刊的一項研究顯示，胡蘿蔔可能有助於血糖調節與腸道健康，為第二型糖尿病患者提供天然輔助治療的新選擇。研究發現，餵食胡蘿蔔粉的小鼠血糖控制能力提升，腸道菌叢組成亦更健康。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項由南丹麥大學（University of Southern Denmark）、歐登塞大學醫院（Odense University Hospital）及哥本哈根大學（University of Copenhagen）合作的研究指出，日常生活中常見的胡蘿蔔可能成為改善第二型糖尿病的有效輔助。第二型糖尿病目前影響數百萬人，全球病例數持續增加。在丹麥，自 1996 年以來，確診病例已增加四倍之多。研究人員認為，胡蘿蔔提供一種無副作用的天然選擇，可補充現有的飲食與藥物治療方案。

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研究團隊以誘發第二型糖尿病的小鼠為對象，透過餵食高脂飲食模擬人類不健康生活型態，並分成兩組進行 16 週實驗。一組飲食中添加 10% 冷凍乾燥胡蘿蔔粉，另一組則無此添加。兩組熱量相同，以確保胡蘿蔔中的生物活性化合物為唯一變因。結果顯示，攝取胡蘿蔔粉的小鼠，其血糖耐受性顯著提高，腸道菌叢中短鏈脂肪酸生成細菌的比例也明顯增加，有助於能量代謝與腸道健康。

研究主持人拉森（Morten Kobæk Larsen）副教授表示，胡蘿蔔中的生物活性化合物可增強細胞吸收糖分的能力，並促進腸道菌叢健康平衡。他指出，這些化合物來自不飽和脂肪酸，其他繖形花科（piaceae）蔬菜如荷蘭芹、芹菜與歐防風也可能具有類似效益。南丹麥大學教授克里斯汀生（Lars Porskjær Christensen）補充，胡蘿蔔有望成為未來糖尿病飲食策略的一部分，但需進一步研究確認。

由於本次研究採用動物模型，研究團隊強調，相關結果還需進一步透過人體試驗驗證。他們計畫啟動含高濃度生物活性化合物胡蘿蔔的小型臨床試驗，並探索不同胡蘿蔔品種的潛在效益，例如富含相關化合物的「夜鳥」（Night Bird）品種紫色胡蘿蔔。即使經過烹飪，胡蘿蔔仍會保留部分有益成分。研究人員建議，以生食或稍微煮熟的方式食用，能保留更多健康效益。

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