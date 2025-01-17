健康網》超過「10種食物」可讓白髮轉黑！ 鰻魚、蛤蜊上榜

營養師表示，缺乏8大營養素，會影響黑色素生成，及容易有早發性白髮問題，可多吃蛤蜊、豬肝、鮭魚、鰻魚、牛肉、南瓜籽等飲食來改善；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有白髮就感覺老了好幾歲，更讓人疼痛的是，不到25歲就白髮遍佈。好食課營養師Titan林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，缺乏維生素B12、C、D，以及蛋白質、銅、鐵、鈣、鋅等營養素，會影響黑色素生成，及容易有早發性白髮問題，可多吃蛤蜊、豬肝、鮭魚、鰻魚、強化牛奶、起司、豆乾，及牡蠣、牛肉、南瓜籽等食物改善。

為何有白髮？

林世航指出，正常頭髮毛囊中的黑色素細胞，會分泌黑色素，來維持毛髮烏黑。所以當黑色素細胞受損，或是缺乏黑色素的原料時，頭髮顏色也就會因而變淺，逐漸變白髮。

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少年白常見原因

林世航提到，黑色素細胞受損主要是因氧化壓力過大、血液循環不佳，導致頭皮血氧不足；或是本身DNA有受損，像是家中父母、阿公、阿嬤，即有少年白問題（亞洲人25歲前出現白髮）；以及生活壓力大、抽菸、酗酒和過度曝曬紫外光，導致黑色素細胞受損，也會有白髮問題！

林世航提到，黑色素細胞受損主要是因，氧化壓力過大、血液循環不佳，導致頭皮血氧不足；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

他說，若部分缺乏維生素B12、銅、鐵、鋅等營養素，亦會導致黑色素原料不足，而部分化療、抗瘧藥物，或甲狀腺異常、圓禿等特殊疾病，則會抑制黑色素細胞中的酵素，減少黑色素生成。

改善白髮 8營養素一次看

●維生素B12：雖然目前仍未明瞭具體機制，但研究發現，缺乏維生素B12，容易有早發性白髮問題，主要推測是維生素B12與造血有關，缺乏易導致惡性貧血，頭皮缺乏充足血氧導致。可吃蛤蜊、豬肝、乳製品等動物性食材。

●維生素C：有助於幫助身體抗氧化，減少頭皮氧化壓力及傷害。可吃芭樂、甜椒、苦瓜、奇異果、青花菜等食材。

●維生素D：具有調節免疫、發炎情形的作用，研究發現，缺乏維生素D易有早發性白髮問題。可吃乾香菇、鮭魚、鰻魚、雞蛋、強化牛奶等飲食。

銅為合成黑色素的原料，有助於維持頭髮烏黑。可吃黑芝麻、牡蠣、黑巧克力、未精製雜糧等食材；示意圖。（圖取自photoAC）

●蛋白質：指甲、頭髮皆是由角蛋白構成，身體缺乏蛋白質，就容易有掉髮問題。而豆魚蛋肉、乳品類，皆為很好的蛋白質來源，建議每餐可吃掌心大小的肉，且早晚喝杯奶，補蛋白也補鈣。

●銅：為合成黑色素的原料，有助於維持頭髮烏黑。可吃黑芝麻、牡蠣、黑巧克力、未精製雜糧等食材。

●鐵：為合成血紅素的原料，幫助促進頭皮血液循環，也會影響黑色素生成。可吃豬血、豬肝、干絲、紅莧菜、蛤蜊等食材。

●鈣：有助於黑色素生成，研究發現缺乏鈣易有白髮問題，過去亦有研究使用泛酸鈣，來改善早發性白髮問題。可吃起司、豆乾、芝麻、小魚乾、牛奶等飲食。

●鋅：會影響黑色素生成，缺乏同時會造成毛髮、指甲生長受阻。可吃牡蠣、牛肉、南瓜籽、全穀雜糧（如小麥胚芽、燕麥）等食材。

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