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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒上週1.2萬人次就醫 最快本週脫離流行期

2025/01/14 15:37

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新傳染病疫情。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內腸病毒疫情持續降溫，衛福部疾管署副署長曾淑慧今（14日）指出，目前腸病毒仍處於流行期，但預計本週或下週就會脫離流行期，但民眾仍不可輕忽重症風險。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週門急診就診1萬2350人次，較前一週下降13.7%，疫情呈下降趨勢；近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

疾管署統計，今年尚無腸病毒重症，但去（2024）年累計10例重症，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例、克沙奇A16型、克沙奇B3型、克沙奇B4型、伊科病毒11型及腸病毒D68型各1例，其中年齡未滿1歲幼童共7例。

疾管署呼籲民眾持續保持良好個人衛生習慣，遵循「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟正確肥皂勤洗手，尤其是「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」等時機，並注意居家、學習環境清潔消毒及通風。

此外，疾管署指出，近日因天氣寒冷，民眾可能僅以清水簡單沖洗，忽略使用肥皂正確洗手的重要性，提醒正確的洗手方式為用肥皂搓洗20秒，沖洗後以乾淨的手帕或衛生紙擦乾，避免再沾染環境中的腸病毒，降低感染風險。

另外，疾管署提到，隨著農曆春節接近，民眾進行家中大掃除時，建議可使用濃度500 ppm（百萬分之一濃度）的消毒水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙。環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

疾管署亦再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，儘速送大醫院治療。

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