北部20多歲男染漢他病毒 一度洗腎又腸胃道出血

疾管署防疫醫師林詠青提醒，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料妥善處理，並隨時做好環境清理。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（11日）公布今年第2例本土漢他病毒症候群病例，為北部20多歲男性，腎功能惡化到一度洗腎且腸胃道出血，雖然活動地未曾發現鼠跡，但清理環境時未戴口罩，不排除可能吸入帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物污染的塵土、物體而遭感染，所幸經治療已出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男性從事餐飲相關工作，潛伏期無國外旅遊史，2月15日出現發燒、頭痛、腹瀉、食慾差及腹瀉等症狀，赴診所就醫未改善，16日再到醫院急診，經檢驗發現，發炎指數上升、腎功能異常、腸胃道出血，收治於住院使用抗生素，但腎功能仍持續惡化，一度進行血液透析治療，並於3月7日確診漢他病毒症候群病例，在住院2週後病況好轉，已於近日出院。

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林詠青指出，經過疫調，該名男性陳述活動地以工作地及住家周邊為主，未曾看到老鼠出沒，但坦言清潔環境時沒有戴口罩，無法排除是否可能吸入帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物污染的塵土、物體而遭感染，但具體感染源仍待釐清，目前個案同住家人無疑似症狀。

林詠青說明，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，都有感染的風險，嚴重可能造成腎功能異常，甚至腎衰竭，致死率可達5%至15%；目前無特殊治療方法，以支持性療法為主。

林詠青提醒，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類活動熱區，要加強捕鼠與滅鼠工作。如發現鼠類排泄物時，應先戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100c.c.市售漂白水+1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理，同時為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙，宜以垃圾袋密封後丟棄。

疾管署統計，今（2025）年累計2例本土漢他病毒症候群，均發生在北部，病例數與過去4年同期相當；去年全年累計3例，分別為台中市、彰化縣及高雄市各1例；2016年起累計46例，以男性29例占63%為多，年齡則是40歲以上31例占67%為多。

疾管署說明，預防漢他病毒，須落實防鼠「三不」。（疾管署提供）

疾管署說明，預防漢他病毒，清潔環境需記得3步驟。（疾管署提供）

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