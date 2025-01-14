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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

10多歲少年無慢性病染流感亡 新冠最小重症女嬰僅6月大

2025/01/14 15:46

一名10多歲青少年沒有慢性病，卻因流感重症殞命。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名10多歲青少年沒有慢性病，卻因流感重症殞命。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內呼吸道傳染病疫情持續上升，衛福部疾管署統計，上週類流感門急診近14萬人次，為近10年同期最高，其中1名10多歲少年沒有慢性病史，二度就醫高燒42度於當天死亡，為本流感季最小死亡，同時新冠出現疫情發生以來最年幼重症，為南部未滿6個月女嬰，目前仍在加護病房治療中。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週類流感門急診就診達13萬9613人次，為近10年同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢，處於流行期。

此外，新增49例流感重症、10例流感死亡。疾管署防疫醫師林詠青表示，新增死亡最小的是南部10幾歲少男，沒有慢性史，未接種本季流感疫苗，去年12月底出現發燒、咳嗽、頭暈、全身無力，到急診快篩確診感染A型流感，在症狀改善後返家休息，但隔天再度出現發燒、嘔吐跑急診，已經高燒42度，並有心律不整、意識改變、呼吸困難等情形而插管，最後仍併發心肺衰竭，經急救無效於當天宣告不治。疫調發現，其家人有幾位出現發燒、流鼻水症狀，但未進一步檢驗，無法確認是否為感染源。

在重症方面，林詠青指出，最小的是北部10幾歲少女，也是沒有慢性病史，未接種本流感季疫苗，今年1月上旬出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛到診所就醫，並口服抗病毒藥物，只是發病後4天仍不見症狀改善，到醫院就醫發現發燒、血氧偏低，且胸部X光顯示肺炎，確認感染A型流感，一度入住加護病房，但病況緩解已轉入一般病房。

疾管署副署長曾淑慧指出，目前預估類流感持續呈現上升，預估春節前後達到高峰，每週上看十五萬人次就診，現有公費流感疫苗剩不到50萬劑，呼籲高風險快接種，以增加保護力。

郭宏偉指出，近4週合約實驗室監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以H1N1為主。去年10月進入本流感季以來，累計461例流感重症、101例流感死亡。

林詠青也提到，新冠出現疫情發生以來的最小重症，為南部出生未滿6個月的早產女嬰，1月上旬出現非典型的雙腳腫脹症狀，家屬帶到急診就醫，發現發燒、呼吸急促，新冠快篩呈陽性，收治於加護病房，現已住院近1週，病況已改善、相對穩定，只是仍在加護病房持續觀察與治療中；疫調家人並無相關症狀，感染源不明。

各縣市65歲以上、學齡前族群之流感、新冠疫苗接種率。（疾管署提供）

各縣市65歲以上、學齡前族群之流感、新冠疫苗接種率。（疾管署提供）

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