試辦「分區總額」惹議 邱泰源：不影響病人權益

衛福部長邱泰源強調，「分區總額合理成長管理」制度是要讓健保發揮最大效益，絕對不會影響病人的就醫權益。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部健保署今（2025）年起試辦「分區總額合理成長管理」制度，計劃全台六區比照南區模式，推動醫院個別總額管理，盼落實分級醫療以改善健保點值，不過有醫師擔心新制採取斷頭式給付，恐導致掛號困難、手術延遲等問題。對此衛福部長邱泰源今（14）日回應強調，新制是要讓健保發揮最大效益，絕對不會影響病人的就醫權益。

目前健保分成6區管理，衛福部考量各區管理應該趨於一致，避免因為制度不同造成點值落差，今年起陸續推動「醫院總額分區共管試辦計畫」，依醫院前1年收入保障給付額度，但成長率超過一定數值不予給付，以落實門診減量。

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對於有醫師認為要求醫院嚴格控管點值，門診減量恐進一步影響檢查、手術排程。邱泰源回應，政府在推動這項制度時，會特別考慮各區域的醫療資源配置，尤其是偏遠地區的醫療需求，對於成長中的醫院，也會根據急重症病人的需求進行調整，保障病人權益。

邱泰源強調，該政策會在全國試辦，不會影響病人的就醫權益，且會持續進行溝通與調整。健保制度已經運行30年，政府希望透過改革，讓健保能夠更加永續，並提升健保資源的使用效率。除台北區會在第二季開始試辦，其他區都將在第一季開始實施。

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