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健康 > 抗老養生 > 運動復健

脊髓神經病變醫材昂貴 協會辦公益音樂會助病患

2025/01/14 14:33

亞大醫院林志隆副院長除幫患者開刀，為了協助弱勢病患籌措醫藥費，將舉辦公益音樂會募款，並上台獻唱鼓勵患者。（記者陳建志翻攝）

亞大醫院林志隆副院長除幫患者開刀，為了協助弱勢病患籌措醫藥費，將舉辦公益音樂會募款，並上台獻唱鼓勵患者。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕脊髓治療的醫材還有後續復健所需經費眾多，為了減輕患者經濟壓力，神經外科名醫、亞大醫院副院長林志隆多年前成立「台中市愛相髓脊髓神經病變關懷協會」，為了幫助更多患者，本週末將舉辦公益音樂會，募集更多的醫療費用，當天自己也將登台獻唱「堅持」，希望透過公益募款及音樂鼓舞患者勇敢面對，激勵患者永不放棄。

林志隆表示，68歲的吳先生因長期勞動導致脊椎壓迫受傷，但為了家計咬牙撐苦，結果6年前突然不良於行，來院檢查後，發現腰椎多節嚴重壓迫，經安排手術減壓後，病情一度稍稍好轉，但疼痛問題仍然無法根治，甚至得癱瘓在床，讓他情緒跌落谷底。

林志隆表示，經多次評估患者病情後，建議採用「脊髓刺激療法」，在體內脊髓上方植入電擊導線及神經刺激器，藉由電極發送微量電刺激，抑制患部傳送到腦部的疼痛訊息，減輕疼痛感覺，預期可減輕5-7成的疼痛感，但該療法的醫材費用達80至100萬元，價格十分高昂，讓患者為之卻步。

所幸藉由多年前創立的「台中市愛相髓脊髓神經病變關懷協會」評估後，協會決定挹注資源補助，解決燃眉之急，為了後續能夠持續造福更有需要的弱勢患者，林志隆與協會今年將舉辦公益音樂會募款。

本次公益音樂會除邀請台灣青年管樂團演出外，林志隆本身也將獻唱《愛相隨》及《堅持》兩首歌曲，他強調選擇這兩首歌，就是想激勵病友，藉由醫療團隊及病友團體互相加油打氣，不過坦言平時看診和開刀，能夠練習的時間相當有限，只能用零碎的休息、開車時間練習，不過強調當天大家一定能感受到他滿滿的誠意和心意。

「堅持音樂會」將於18日下午兩點半在台中市中山堂演出，屆時開放免費入場，主辦單位歡迎民眾共襄盛舉，用行動表達對病友及醫療團隊的支持。

亞大醫院林志隆副院長（右一）協助吳先生（右二）接受「脊椎刺激療法」治療，大幅降低疼痛，改善生活品質。（記者陳建志攝）

亞大醫院林志隆副院長（右一）協助吳先生（右二）接受「脊椎刺激療法」治療，大幅降低疼痛，改善生活品質。（記者陳建志攝）

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