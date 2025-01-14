醫指付+全新升級！強化資安增捐款功能 1月15日上線

「醫指付+」APP目前已擁有超過140萬註冊會員。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕金管會最新統計，2024年第三季全台行動支付交易金額突破1.8兆元，較去年成長近20%，顯示行動支付已成為民眾生活中不可或缺的一部分。越來越多醫療機構也開始引入這項便捷服務，自2017年推出的「醫指付+」APP，目前已擁有超過140萬註冊會員，並將於明（15日）起全新改版上線，新版本不僅新增銀角零卡分期、愛心捐款等功能還強化資安，提供更安全、更便捷的支付體驗。

醫指付大洸醫院管理顧問公司總經理吳明彥指出，「醫指付+」與超過151家醫療機構合作，協助民眾解決醫療繳費的繁瑣流程，能夠隨時隨地透過手機完成繳費，不必再排隊等待或專程前往醫院處理帳單，截至2024年年底，醫指付平台的交易金額已突破350億元，顯示出使用者對平台的高度信任，也是台灣在數位化醫療支付領域的重大突破。

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為了讓用戶能夠享受更加流暢、安全的使用體驗，「醫指付+」進行了全面升級，加入多項全新功能，提升操作便利性與支付安全。 改版五大亮點包括「強化密碼安全、新增生物辨識功能、綁卡3D驗證、新增支付工具、愛心捐款功能」。

吳明彥說明，升級後登入密碼由4位數增至6位數，並新增指紋及面容辨識功能。綁卡過程將啟用3D驗證，提升安全性，預計2月3日啟用。新版本還支援「中租銀角零卡分期」，滿足更多支付需求，並新增公益捐款功能。

針對醫指付現有會員，無需重新註冊，只需下載新版「醫指付+APP」，完成更新密碼與重新綁定支付工具，即可使用，用戶的常用醫院與親友名單也將自動帶入新系統，無需重新設定。吳明彥指出，新版「醫指付+」APP將於1月15日上線，完成升級或繳費還可參與每月抽獎活動，詳情可見醫指付APP、網站或Facebook。

「醫指付+」APP擁有超過140萬註冊會員，明（15日）起全新改版上線。（大洸醫院管理顧問公司提供）

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