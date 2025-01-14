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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

中年男泡澡「雙眼上吊、口吐白沫」 醫：注意「4大典型症狀」

2025/01/14 12:13

許先生（中）去年心肌梗塞發作，太太（左）及時協助送醫後，幸運康復。（記者林志怡攝）

許先生（中）去年心肌梗塞發作，太太（左）及時協助送醫後，幸運康復。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕泡澡是許多人勞累一天後犒賞自己的小確幸，但50多歲的許先生說，他去（2024）年泡澡期間，險些因為心肌梗塞喪命，還好太太及時發現他在浴室「眼睛上吊、口吐白沫」，送醫搶救、治療一個月後幸運康復；心臟內科醫師也提醒，心肌梗塞發作往往沒有預警，民眾若出現胸痛、左臂、背部疼痛、呼吸困難，務必立刻撥打119，並確保身邊有其他人可以協助急救、送醫。

許先生分享自身經驗指出，他去年7月10日在家中泡澡放鬆，突然感到左胸口與左上臂劇烈疼痛，本以為是中暑造成，請太太刮痧明顯好轉，回到浴室繼續泡澡後，卻無預警失去意識，幸好太太很快發現他發出類似休克的異常呼吸聲，進浴室檢查後看他眼睛上吊、口吐白沫，急忙聯繫救護車送醫。

許先生表示，救治過程他完全沒有意識，經過10餘天後才慢慢恢復知覺，而這次心肌梗塞發作後，他幸運的康復、回到正常生活，後續他反而是最輕鬆的，只要跟著醫囑、配合家人的關注與飲食調適即可，他也呼籲有類似經驗的病友，如果有不舒服一定要和醫師溝通，平時不需要有太多意見，既然已經請醫護團隊幫忙，就配合團隊建議持續控制。

北醫大心臟內科專任主治醫師蕭卜源提到，三高、長者、吸菸是心肌梗塞的高風險族群，但像許先生這樣完全沒有慢性病史或抽菸等不良習慣的患者，有時也會出現心肌梗塞的情況。

蕭卜源提醒，「胸痛、左臂、背部疼痛、呼吸困難」是心肌梗塞的4大典型症狀，其中又以胸痛最為常見，部分患者發病前數天到數小時間，會有間歇性的胸痛出現，且活動時特別不舒服，休息一下又會改善，由於症狀偶爾緩解，往往因此延誤就醫治療時機。

因此，蕭卜源強調，民眾若出現前述症狀，感覺「有點奇怪」，就要趕快打電話給119，並確保身邊有可信賴的親友，在發生意外時可以協助急救，並持續到救護人員到場接手為止，且近期天氣又將轉冷，心肌梗塞發生風險增加，民眾務必注意保暖、提高警覺。

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