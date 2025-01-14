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健康網》前立委鄭余鎮心臟病逝 國健署教做「好心人」

2025/01/14 11:40

前民進黨立委鄭余鎮心臟病發，7日清晨於台大醫院逝世，享壽79歲。（資料照）

前民進黨立委鄭余鎮心臟病發，7日清晨於台大醫院逝世，享壽79歲。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前民進黨立委鄭余鎮心臟病發，7日清晨於台大醫院逝世，享壽79歲。國健署指出，心血管疾病常發生突然，但其實8成心臟病與中風的過早死亡是可預防的，建議遠離飲食不均衡、缺乏運動、睡眠不規律、菸酒不拒、過胖、三高等危險因子，做好健康飲食與運動、戒除不良生活嗜好、定期健康檢查及控制三高慢性病，做個「好心人」！

6壞習慣拉近你與心血管疾病距離

國健署表示，心血管疾病常發生突然，導致無法挽回的憾事，留給家人無盡傷痛，但這也讓民眾警覺心血管疾病的重要性。其實，8成的心臟病與中風的過早死亡是可以預防的，日常生活中，有許多壞習慣，在不知不覺中傷害心臟：

壞習慣1：飲食不均衡，愛重鹹、嗜糖、油炸、加工品、精緻化飲食。

壞習慣2：缺乏運動。

壞習慣3：睡眠不規律。

壞習慣4：抽菸、喝酒不忌諱。

壞習慣5：體重過重或肥胖不在意。

壞習慣6：有三高（高血壓、高血糖及高血脂）等慢性病不控制。

國健署提醒，良好睡眠、健康飲食與運動是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方；情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

國健署提醒，良好睡眠、健康飲食與運動是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方；情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

4招健康生活 遠離心血管疾病

國健署強調，老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，更應愛護自己的心，檢視壞習慣有多少，風險就會有多高。因此維持健康生活型態，避免心血管疾病帶來的威脅才是上上之策：

健康飲食與運動：採低油、糖、鹽及高纖飲食，每週累積150分鐘的中度身體活動（例如快走、慢走、騎自行車）、控制體重（維持BMI正常值）、良好睡眠，都是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

戒除不良生活嗜好：研究發現就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸者增5成、中風機率更增加超過2成。另外世界衛生組織（WHO）統計2016年全球因酒害導致的死亡人數超過300萬人，其中就有19%死於心血管疾病，建議盡量避免飲酒，如有需要，以茶（水）代酒，是健康聰明的選擇。

控制三高慢性病：有三高的民眾千萬別鐵齒，更要小心心血管疾病找上門，應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

定期健康檢查：國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，鼓勵民眾可善加利用。

辨識心血管疾病急性徵兆，速就醫！國健署提醒，心血管疾病之急性發作如心梗及腦中風會危及生命，多留意身體變化，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或是更年期女性出現氣喘、背痛等非典型症狀，可能是心臟病發作；另，謹記中風FAST口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手（Arm）力氣不同或講話（Speech）不清楚，有任1症狀，記下時間點（Time）速就醫治療。

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