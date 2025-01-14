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扁桃腺切除後再生？5歲童切扁桃腺40年後長回 醫：極少見

2025/01/14 11:01

研究發現，少數患者的扁桃腺切除後會再生；示意圖。（資料照）

研究發現，少數患者的扁桃腺切除後會再生；示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕扁桃腺也能死灰復燃？根據《IFLScience》網站於 2025 年 1 月 8 日的報導，美國密西根州底特律一位45歲的女性近期因扁桃腺發炎（Tonsilitis）就醫，竟發現自己40年前切除的扁桃腺又長了回來，令人嘖嘖稱奇。

這位名為凱蒂·戈登（Katy Golden）的女性，早在5歲時就接受了扁桃腺切除手術（Tonsillectomy）。多年來，她一直以為喉嚨後方的一小塊突起只是「小肉瓣」。「我一直覺得那裡就是有一塊小東西，但我從沒想過那是什麼。畢竟我又不是醫生。」

戈登告訴美國有線電視新聞網（CNN）。然而，每當感冒喉嚨痛時，她喉嚨後方就會異常腫脹，難以吞嚥。「我想，反正我早就沒有扁桃腺了，應該就只是喉嚨痛而已。」直到最近就醫，她才驚訝地得知，困擾她多年的竟是「扁桃腺發炎」。

扁桃腺究竟為何會再生呢？澳洲福林德斯大學（Flinders University）耳鼻喉頭頸外科教授卡尼（Simon Carney）解釋，扁桃腺是人體早期的重要免疫防線，可以捕捉並協助人體認識經由呼吸道或消化道進入的細菌或異物，產生抗體來對抗病菌。當我們年紀漸長，淋巴系統發展成熟後，扁桃腺的重要性便會降低。因此，若民眾患有慢性扁桃腺炎或出現睡眠呼吸障礙，醫師可能會建議將扁桃腺部分或全部移除。

雖然聽起來像是一勞永逸，但研究發現，少數患者的扁桃腺會再生。一項針對82名兒童的研究顯示，約有6%的患者因殘留的扁桃腺組織而導致扁桃腺再生。另一項研究指出，扁桃腺再生與年齡有關，7歲以上的患者發生率較高，然而也有研究結果顯示好發於5歲以下孩童，醫界對此尚未有定論。

此外，即使是接受完整的扁桃腺切除手術，仍有再生的案例，且可能與反覆發燒和感染有關。不過，卡尼教授也指出，若扁桃腺再生並造成困擾，患者可以選擇再次接受手術切除。

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