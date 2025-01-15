自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》膳食纖維減重好幫手 醫推3類食材來攝取

2025/01/15 09:36

膳食纖維有助減肥，醫師推薦可從蔬菜、全榖雜糧類、水果3大類食材攝取；圖為示意圖。（圖取自freepik）

膳食纖維有助減肥，醫師推薦可從蔬菜、全榖雜糧類、水果3大類食材攝取；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膳食纖維對人體好處多多，更是減肥族的一大幫手。書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁發文分享，膳食纖維可分為水溶性纖維、非水溶性纖維，分別有穩血糖、增強飽腹感；促進腸道蠕動、清除腸道廢物等功效，有助減肥。成人每日建議攝取20到35克，推薦每天至少3碗蔬菜、1份全榖雜糧、1至2份水果。

水溶性纖維vs非水溶性纖維

●水溶性纖維：腸道中吸水形成膠狀物質，延緩食物的消化和吸收。食物來源包括：燕麥、藜麥、地瓜、蘋果、柑橘類水果、紅豆等；能穩定血糖水平，抑制脂肪儲存、降低膽固醇並增強飽腹感，減少熱量攝取。

●非水溶性纖維：食物來源包含芹菜、花椰菜、糙米、全麥麵包、胡蘿蔔、堅果等，有助促進腸道蠕動、改善便秘問題、清除腸道廢物，支持減重。

醫師指出，蔬菜是非水溶性纖維的主要來源，富含維生素和礦物質，腸道免疫力，建議每日攝取至少3碗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，蔬菜是非水溶性纖維的主要來源，富含維生素和礦物質，腸道免疫力，建議每日攝取至少3碗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

蔬果+全榖雜糧都要有

●蔬菜：非水溶性纖維的主要來源，富含維生素和礦物質，腸道免疫力，建議每日攝取至少3碗蔬菜，確保攝取多樣化的營養素和纖維種類。不過要注意蔬菜中豐富的維生素A、K和礦物質是水果無法完全取代的。

●全穀雜糧類：同時提供水溶性和非水溶性纖維，穩定能量來源，減少血糖波動。建議每餐加入1份全穀或雜糧，如糙米或地瓜，增加飽足感。

●水果：水溶性纖維為主，並提供天然糖分、抗氧化劑和維生素C，建議每天攝取1至2份，避免過量以防攝取過多糖分。但提醒，水果糖分較高，雖含有纖維，但無法取代蔬菜，應以蔬菜為纖維主來源。

補纖小技巧 記得配水、慢慢吃

另，針對膳食纖維補充，許書華也分享3點小叮嚀：

●逐步增加纖維攝取：避免突然大量攝取，可能導致腹脹或不適。

●搭配足夠水分：纖維需要水分輔助發揮功效，否則可能引起便秘。

●選擇天然來源：優先選擇未加工的天然食材，而非依賴纖維補充劑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中