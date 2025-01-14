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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》茂谷柑皮薄爆汁 農糧署：這樣剝手不濕答答

2025/01/14 06:30

農糧署指出，一般柑橘從「屁股」剝皮（左，取自freepik），但茂谷柑的蒂頭處果皮較厚，建議改從蒂頭處剝，可保留完整的果肉與果汁又不沾濕手（資料照）。（健康網合成）

農糧署指出，一般柑橘從「屁股」剝皮（左，取自freepik），但茂谷柑的蒂頭處果皮較厚，建議改從蒂頭處剝，可保留完整的果肉與果汁又不沾濕手（資料照）。（健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕茂谷柑皮薄多汁酸甜好滋味，但是往往一剝手就濕答答，農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」教剝皮好方法，從果皮較厚的蒂頭下手，以拇指或湯匙向下剝開，就可剝出完整的果肉與果汁，果汁還不沾手。

農糧署表示，國內茂谷柑以台中、雲林、嘉義等為主要產地，從12月到隔年4月皆有生產。有別於一般柑橘從「屁股」剝皮，茂谷柑的蒂頭處果皮較厚，從蒂頭處以拇指或湯匙向下剝開，可保留完整的果肉與果汁。

此外，農糧署也分享另外2招剝皮法，像剝「柚子」先劃再剝，先切去頂端，再以水果刀，於果皮輕輕刻劃最後向外剝開。或像切「柳丁」直接切開，直接用水果刀從頂端處直切成多瓣。

農糧署表示，當茂谷柑果皮轉色為亮麗有光澤的橙黃色，便代表果實已達成熟，正是品嚐鮮甜滋味的絕佳時機。（資料照）

農糧署表示，當茂谷柑果皮轉色為亮麗有光澤的橙黃色，便代表果實已達成熟，正是品嚐鮮甜滋味的絕佳時機。（資料照）

農糧署指出，茂谷柑不只汁多味美，更富含維生素A、B、C、礦物質、膳食纖維、類黃酮素等多種營養，當果皮轉色為亮麗有光澤的橙黃色，便代表果實已達成熟，正是品嚐鮮甜滋味的絕佳時機。

至於茂谷柑如何保存？農糧署建議，購買後保留原包裝袋，採冷藏或陰涼通風處常溫保存，若發現茂谷柑表皮帶有些許白色粉末，一般為種植過程中防曬用的碳酸鈣粉，以清水洗淨，即可安心食用，但若出現異味、發軟、大面積白斑，即可能為發霉，應立即從柑橘堆中挑出，並檢查其它柑橘，避免孢子繁殖傳播。

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