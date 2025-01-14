健康網》非經期下腹痛？ 醫：排卵痛常發生在「這」時間

張瑜芹指出，排卵痛通常發生在月經週期的中間，即下一次月經前約2週，且常出現在下腹部一側，根據當月排卵的卵巢位置決定疼痛側；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每個月的某個時候，你是否曾感覺下腹部隱隱作痛？這可能是排卵痛在作怪。究竟什麼是排卵痛？與經痛有何不同？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在其臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」表示，排卵痛是女性在月經週期中，卵巢釋放成熟卵子時出現的不適感，雖然與經痛一樣與生理週期相關，但時間點與成因完全不同。

什麼是排卵痛？如何辨識？

張瑜芹指出，排卵痛通常發生在月經週期的中間，即下一次月經前約2週，且常出現在下腹部一側，根據當月排卵的卵巢位置決定疼痛側。症狀輕則刺痛，重則劇痛，持續時間從幾分鐘到幾小時不等。除了腹痛外，排卵期還可能伴隨陰道分泌物增加、乳房敏感或情緒波動等症狀，這是荷爾蒙變化的正常表現。與其他腹痛相比，排卵痛通常不影響日常生活，且不會伴隨發燒或嘔吐等嚴重症狀。

請繼續往下閱讀...

她建議，女性可以透過記錄月經週期和症狀來判斷是否為排卵痛，尤其是疼痛時間規律、位置固定且程度輕微時，多半屬正常生理反應。

如何緩解排卵痛？

雖然排卵痛通常無需特別治療，但張瑜芹分享了幾種簡單的緩解方法：

1. 熱敷療法：將熱水袋或熱敷墊放在下腹部，每次15至20分鐘，有助於促進血液循環、放鬆肌肉並減輕疼痛。

2. 溫和運動：散步、瑜伽或游泳等輕度運動能緩解不適，但需注意身體反應，避免過度勉強。

3. 調整飲食：多攝取富含維生素B和鎂的食物（如全穀類、堅果和綠葉蔬菜），減少咖啡因和鹽分攝取，多喝溫水，能幫助緩解症狀。

排卵痛需要就醫嗎？

一般來說，輕微的排卵痛不需就醫，但以下情況需提高警覺：

1. 疼痛異常劇烈：若疼痛超出平常範圍或持續時間過長，應就醫排除子宮內膜異位症或卵巢囊腫等可能。

2. 伴隨異常症狀：如發燒、嘔吐、異常出血或分泌物異常，需立即檢查以排除感染風險。

3. 影響日常生活：若疼痛干擾工作、睡眠或日常活動，建議諮詢婦產科醫師，尋求適合的緩解方式或治療建議。

排卵痛影響懷孕嗎？

張瑜芹表示，排卵痛通常不影響懷孕，反而可能是排卵的訊號，提醒女性此時正是受孕的黃金時期。不過，若排卵痛明顯且長期困擾，建議至醫院檢查，確保不會影響生育能力。

是否可以服用止痛藥？

排卵痛時可以適度服用非處方止痛藥，但建議遵醫囑，尤其是正在嘗試懷孕的女性，需注意藥物可能對排卵或受孕的影響。如經常需要止痛藥緩解，應尋求醫療建議，找出更適合的處理方式。她提醒，排卵痛是正常生理現象的一部分，但每個人的體驗不同，找到最適合自己的緩解方式最為重要。若有疑慮或症狀異常，應立即就醫，讓專業醫師協助診斷，確保健康無虞。

張瑜芹提醒，若排卵痛明顯且長期困擾，建議至醫院檢查，確保不會影響生育能力；圖為示意圖。（圖擷取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法