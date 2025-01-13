中榮口腔診間數位轉型 掃描影像升級成3D

中榮口腔診間影像全面升級數位化，傳統2D平面提升為3D影像。（中榮提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中榮總推動智慧醫療於口腔醫學部發展「智慧診間數位轉型」，引進口腔掃描、臉部掃描等一系列3D影像設備，將傳統2D平面提升為3D影像，結合院內既有的電腦斷層掃描，整合牙齒、骨骼及外觀臉型的數位資訊，呈現模擬治療的立體影像，透過診間影像全面升級數位化，民眾坐在診療椅上可即時觀看口腔立體畫面，和醫師討論治療計畫，提升醫病互動與治療精準性。

中榮口腔醫學部主任陳亮如主任指出，透過建置的數位影像資料庫，不僅能在治療過程中提供即時的影像支援，更能為醫師提供更精確的診斷數據，擬定完整的治療計畫與實施。經由治療前後影像對比，協助醫師與患者更清楚地掌握治療歷程，共享治療成果。

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中榮表示，最新引進的口腔掃描與臉部掃描設備，可獲得更精確且立體的診療數據。這些設備搭配技術特別適用於隱形矯正器、咬合板、假牙製作以及正顎手術等全口重建案例，讓醫師能針對每位病患的獨特口腔結構量身打造更適合的治療方案。

而3D影像技術不僅應用於日常診療，在進行複雜的口腔手術時也能提供更高的準確性與可操作性，並可用於輸出3D立體的治療裝置，進一步提升治療效果與病患滿意度。

中榮指出，智慧診間設備、治療椅同步升級裝設主機、螢幕設備，支援高解析度影像顯示，以及10台相機可清楚拍攝牙齒口內外照片，精確記錄患者的病情與治療進展，讓醫病能看圖討論更快、更清楚。

還建置資料管理伺服器、儲存硬碟等資訊硬體設施，自動分類儲存病患的口腔影像資料，包括牙齒的平面照片、口內外的影像，以及3D立體的動態模型，延續應用於學術研究。

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