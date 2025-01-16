健康網》內外向出生決定 醫曝「這款」基因變異多高成就者

醫師表示，臨床上發現，帶SLC6A4基因的短型（S型）變異多為I人，雖較為敏感，但其注意力集中、思維清晰；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近來經常聽到大家談論MBTI測試，其中首字母E、I又被認為是外向（Extrovert）和內向（Introvert）之區分；對此，台北榮總遺傳優生科主任張家銘分享，其實性格與基因有關，在基因檢查中常發現，SLC6A4基因的短型（S型）變異多為I人，雖較為敏感，但有著注意力集中、思維清晰特質，常在高成就人士中發現；不過，也要強調，基因僅為性格傾向提供基礎，後天環境影響仍至關重要。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文透露，在臨床上，經常幫小朋友檢查基因，發現內向（I型）與外向（E型）性格與基因有關。以男孩小宇（化名）來說，他是個安靜又敏感的孩子，在家庭聚會中，其他小朋友總是跑來跑去地玩耍，而小宇更喜歡坐在角落畫畫或靜靜地看大家。

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對於小宇的表現，媽媽認為「小宇應該就是標準的內向型（I型）。」對此，張家銘指出，其實小宇媽媽的觀察沒有錯，但這種內向特質不僅來自生活環境，和基因有關。基因檢測顯示，小宇攜帶SLC6A4基因的短型（S型）變異，這項發現，讓媽媽重新認識孩子，也看到了這種基因特質的優勢與獨特之處。

為何SLC6A4短型與內向（I型）性格有關？張家銘說明，SLC6A4基因是1種負責調控血清素，緩衝情緒的神經傳遞物質。短型（S型）變異讓進入腦細胞的血清素變少，使得神經系統對壓力和外界刺激更敏感，因此使得小宇對環境中的變化更加留意，對自己的內心世界也有更深的感受，展現出喜深思熟慮，會在行動前仔細觀察和評估之特質。

醫師提及，帶SLC6A4基因短型（S型）者往往注意力更集中，思維清晰，能在壓力下保持冷靜和條理，常見於企業領袖；圖為情境照。（圖取自freepik）

不過該基因變異並非只有敏感的一面！張家銘說，「它還有許多讓人驚艷的優點」，短型（S型）的優勢在於，這類人往往注意力更集中，思維清晰，能在壓力下保持冷靜和條理。許多高成就人士，如科學家、藝術家，甚至是企業領袖，都可能擁有這種基因變異，因為他們能從細節中發現機會，並在複雜的情境中找到解決問題的最佳方法。

張家銘進一步提及，相對而言，長型（L型）基因攜帶者更擅長應對外界壓力，通常情緒穩定、喜歡參與社交活動，更傾向於外向（E型）的性格。但他也強調，雖然基因為孩子性格傾向提供了基礎，但後天環境對性格發展的影響也至關重要。內向（I型）和外向（E型）並沒有絕對的優劣之分，不需要刻意去改變，而是去給予「支持」。

張家銘舉例，像小宇這樣擁有SLC6A4短型基因的人，雖然對壓力和外界刺激更敏感，但他們卻有驚人的專注力和洞察力，這讓他們在需要深度思考的領域中脫穎而出。因此家中孩子也有內向（I型）的特質，可參考以下建議：

●欣賞內向特質的優勢：內向不僅僅是敏感，還包含專注、細膩和深思熟慮的能力。這些都是在學業、工作甚至人際關係中不可或缺的特質。

●提供適合發展的環境：給予內向的孩子更多安靜和自主的空間，讓他們在自己擅長的領域中發揮所長。

●鼓勵逐步擴大舒適圈：幫助他們學會適應外界的挑戰，例如參加小型活動或慢慢嘗試公開表達自己的想法。

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