健康網》聲帶也能復健訓練！ 5種動作練習助發聲

胡皓淳指出，語言治療師會視個案的發聲問題，選擇適當的發聲調整方式。像是會利用「ㄏ」的氣流引導聲音同時出來或是利用「m」尋找良好的共鳴點；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聲帶也能復健訓練，到底會做哪些事情？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享，聲帶復健訓練也就是語言治療，會做5種動作練習：腹式呼吸訓練、氣泡音訓練、發聲練習、聲音滑音訓練、舌根伸展練習。

●腹式呼吸訓練：雙手放在腹部緩慢吸氣，感覺腹部鼓起，而非胸腔擴張。然後再緩慢吐氣，感覺腹部收縮。這個作用是減少發聲時聲帶的壓力，讓呼吸更深沉且穩定。

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●氣泡音訓練：顧名思義，就是先吸一口氣，用嘴唇輕閉，並發出「噗噗」的氣泡音。然後接著確保氣泡音穩定，持續數秒。你可能很難想像，但是氣泡音有助於聲帶的溫和振動，促進血液循環，減少腫脹與緊繃。

●發聲練習：語言治療師會視個案的發聲問題，選擇適當的發聲調整方式。像是會利用「ㄏ」的氣流引導聲音同時出來或是利用「m」尋找良好的共鳴點。

●聲音滑音訓練：這有點像是合唱團的發聲練習，用「啊～」的聲音從低音滑到高音，再從高音滑回低音。要確保滑音平順，避免用力或卡頓。作用是提升聲帶的靈活性與控制力，減少音域限制。

●舌根伸展練習：首先要將舌頭伸出，保持5秒後放鬆。接著重複5-10次，作用是放鬆舌根與喉部肌肉，避免過度用力。

胡皓淳說，氣泡音訓練就是先吸一口氣，用嘴唇輕閉，並發出「噗噗」的氣泡音；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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