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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》頻尿灼熱又找上妳？ 醫教3招遠離泌尿道感染

2025/01/13 21:50

醫師表示，泌尿道感染在女性中更為普遍，因為女性尿道較短，且鄰近陰道與肛門，增加了細菌入侵的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，泌尿道感染在女性中更為普遍，因為女性尿道較短，且鄰近陰道與肛門，增加了細菌入侵的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕妳是否又在半夜因頻尿和排尿疼痛而無法入睡？這些可能是泌尿道感染的警訊！民權精睿泌尿科診所院長朱信誠表示，根據美國泌尿科醫學會研究，超過40%的女性一生中至少經歷1次泌尿道感染，50歲以下女性的發生率比男性高出30倍。對於頻繁感染的女性，建議調整生活習慣，包括避免長時間憋尿、增加飲水量，以及在性行為後儘早排尿，以降低感染風險。

朱信誠在臉書專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」及網頁發文表示，泌尿道感染常見症狀有排尿時的灼熱感頻尿尿急等不適症狀，若未及時治療，可能導致腎臟感染，甚至引發敗血症等嚴重併發症，對日常生活和健康造成重大影響。

泌尿道感染 容易找上女性

朱信誠說明，泌尿道包括腎臟、輸尿管、膀胱和尿道，當這些部位受到微生物感染時，即稱為泌尿道感染。主要致病菌為大腸桿菌（Escherichia coli），約佔所有感染案例的80-85%。此外，變形桿菌（Proteus）、克雷白氏菌（Klebsiella）和綠膿桿菌（Pseudomonas）等菌種也常見於泌尿道感染患者，特別是在長期住院者中。

他表示，泌尿道感染在女性中更為普遍，美國泌尿科醫學會的研究指出，超過40%的女性一生中至少經歷1次泌尿道感染，50歲以下女性的發生率比男性高出30倍。主要原因是生理結構差異所致，女性因尿道較短，且鄰近陰道與肛門，增加了細菌入侵的風險。此外，生活習慣如憋尿、飲水不足，以及某些避孕方式，都可能提高感染機率。

醫師指出，不良生活習慣也可能提高泌尿道感染機率，如憋尿、飲水不足等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，不良生活習慣也可能提高泌尿道感染機率，如憋尿、飲水不足等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

泌尿道感染日常預防

對於頻繁感染的女性，建議調整生活習慣，包括避免長時間憋尿、增加飲水量，以及在性行為後儘早排尿，以降低感染風險。

●養成良好健康習慣，並密切觀察病情變化：如果出現發燒、腰痛等症狀，應及時就醫，以免感染擴散至腎臟或其他部位，導致更為嚴重的後果。

●使用保健品：例如蔓越莓萃取物或D-甘露糖，這些產品對於降低感染風險有所幫助，但效果因人而異，需要特別強調的是，這類保健措施只能作為輔助，不能取代醫學治療。

醫師分享，蔓越莓萃取物或D-甘露糖對於降低泌尿道感染風險有所幫助，但效果因人而異；示意圖。（圖取自freepik）

醫師分享，蔓越莓萃取物或D-甘露糖對於降低泌尿道感染風險有所幫助，但效果因人而異；示意圖。（圖取自freepik）

特殊族群泌尿道感染防治

●老年患者：老年人常伴有慢性疾病（如糖尿病）或尿路結構異常，因此診治需特別謹慎。對於症狀不典型的老年患者，診斷時醫師會需要先進一步排除是否有其他潛在疾病，如膀胱腫瘤或腎結石，以確保病情被正確診斷跟處理。

●孕婦：泌尿道感染在妊娠期的發生率較高，且更加需要格外注意，因為未治療的感染可能影響胎兒健康，甚至導致早產。為了孕婦和胎兒的健康，醫師會選擇對胎兒安全的抗生素，如頭孢菌素類（Cephalosporins）藥物，來進行安全且有效的治療。

朱信誠提醒，泌尿道感染看似常見，但隱藏著許多健康風險，從膀胱炎到腎盂腎炎，甚至可能威脅生命。了解疾病本質與正確治療方式，是維護健康的第一步。

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