健康網》冬季皮膚乾癢 中醫教保養6招 喝蜂蜜水入列

中醫師說，保養肌膚可多食養陰潤燥食物，如黑白木耳、海帶、秋葵、蓮藕、蜂蜜水、黑芝麻等飲食；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天皮膚容易龜裂脫屑、泛紅暗沉、皮膚緊繃、強烈癢感，令人十分不適。澄觀中醫診所中醫師吳宛玟在臉書專頁「澄觀中醫診所-台中公益」發文分享護膚保養6招，包含：積極保濕、穿棉質衣物、輕拍冷敷、局部擦紫雲膏、多補充水分及多吃養陰潤燥食物，如黑白木耳、海帶、秋葵、蓮藕、蜂蜜水、黑芝麻等飲食。

保養敏感/乾燥肌

1.積極保濕：勤擦乳液。選用滋潤的乳霜，天氣乾冷多擦幾次，尤其洗完澡皮膚濕潤時，馬上擦上乳液保濕效果最好。

請繼續往下閱讀...

​2.棉質衣物：穿棉質衣物，避免毛料衣物，對皮膚摩擦誘發搔癢，注意保暖，避免直吹冷風。

​3.輕拍冷敷：「癢感」和「痛感」都是微細神經的傳導，用「輕拍」或「冷敷」的方式代替搔抓，以免破皮感染。

​4.擦紫雲膏：如皮膚紅癢、龜裂，可局部外擦紫雲膏。其能滋養、潤膚，及有效緩解皮膚乾裂及搔癢。

中醫師說，高溫熱水會讓皮膚油脂流失得更快，讓皮膚乾癢；圖為情境照。（圖取自freepik）

​5.多補充水分：水份的補充很重要，水可以促進身體的新陳代謝，是最健康的天然飲。

​6.食養陰潤燥食物：有地黃、麥冬、沙參、玉竹、百合、當歸、丹參等中藥；及黑白木耳、海帶、秋葵、蓮藕、海參、蜂蜜水、水梨、豬皮、牛筋、胡桃、黑芝麻等食療。

冬季皮膚乾癢原因

●寒冷：低溫會使血關收縮，血液循環變差。

●乾燥：濕地較低，皮膚表面水分揮發快。

●熱水：高溫熱水會讓皮膚油脂流失得更快。

●電暖器：加速空氣中的溼度流失。

●過度清潔：沐浴乳及肥皂的鹼性，會同時將體表的皮脂洗去。

●搔抓：細菌從皮膚裂痕處進入體內，造成感染。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法