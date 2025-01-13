體驗偏鄉醫療 清華學士後醫學生參訪竹東社區

羅晉弘里長熱心公益，在五峰里巷道中，就地說起每位居家關懷個案背景與情形，讓清大後醫系學生體驗偏鄉地區情境。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮民總醫院新竹分院辦理清華學士後醫學系「社區與偏鄉醫療實務課程」邁入第3年，院長陳曾基今（13）日上午帶領清華大學學士後醫學系學生，前往竹東油車窩社區參訪，與台積電慈善基金會以及在地社區合作居家送餐服務計畫，為獨居長者送餐並與長輩互動。

北榮新竹分院教研中心主任王瑛玫表示，為讓清華學生士後醫學系學生探索偏鄉文化特色，提前體驗偏鄉醫療服務，該院每年依據醫院新增的社區與偏鄉醫療服務內容推陳出新，今年的課程亮點包含引導學生深入了解該院作為醫療教育實踐的「教科書」角色，並前往尖石山地鄉參與居家安寧訪視行程。

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今天安排參訪竹東油車窩社區，由院長陳曾基親自帶領，在里長羅晉弘的協助下，為獨居長者送餐並與長輩互動。透過實地經驗，學生對偏鄉醫療服務的挑戰與意義有了更深層次的體悟。

北榮新竹分院院長陳曾基（著白袍者）帶領清華大學後醫系學生參訪竹東油車窩巷弄長照據點，在五峰街福德祠活動中心行前合影。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院表示，醫院近年致力推廣社區醫學，提供多元服務，包括醫療照護、健康促進、延緩失能與失智及整合性長期照護。2024年與竹東鎮、芎林鄉等20個社區及22個民間團體建立合作，舉辦超過70場健康保健活動，服務超過4300人次；並於6個據點設置延緩失能課程，惠及160人，深獲好評。

在油車窩社區，北榮新竹分院與台積電慈善基金會自2023年起合作推動「台積電惜福專案」，由營養師為弱勢長者進行營養評估，自7月起每月提供主副食，惠及15至20位長者，顯著改善其營養需求並提升生活品質。

陳曾基強調，清華學士後醫學系學生的參與不僅是一場學術與實務的結合，更是為偏鄉醫療培育新生力量的重要一步。透過課程設計與實地參訪，學生深入理解偏鄉醫療的需求與挑戰，這不僅有助於其專業發展，更為偏鄉醫療注入新活力，實現醫療教育與社會服務的雙重價值。

陳曾基以「四懷醫好」期許清大學生對偏鄉醫療的態度。胸懷：要有服務偏鄉的胸襟與抱負；情懷：對於台灣土地與人民有濃厚情感；關懷：在都會醫院學習訓練時，記得關心來自醫療資源不足地區的民眾；開懷：以樂觀的心情學醫。相信未來一定能夠成為好醫師。

竹東鎮五峰里長羅晉弘帶著清大後醫系學生進行居家關懷活動。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院院長陳曾基（右3）帶領清華大學後醫系學生參訪竹東油車窩巷弄長照據點。（北榮新竹分院提供）

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