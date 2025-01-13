苗栗今晨低溫1度！ 近3天19人心血管疾病急診就醫

苗栗縣衛生局統計11日迄今，有19名心血管疾病患者急診就醫。（資料照）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，苗栗縣三灣鄉大河地區今（13）日清晨出現全國平地最低溫的攝氏1.0度，縣內其他鄉鎮市也落在10度以下。苗栗縣衛生局統計11日迄今，有19名心血管疾病患者急診就醫，加上中央氣象署預報，明晚又有新一波冷氣團南下，因低溫容易誘發心臟病、中風急性發作，請民眾要注意保暖。

受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署於昨晚對20縣市發布低溫特報，提醒注意局部地區有10度以下氣溫發生機率，其中基隆市、新北市、新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下低溫，今天上午7點20分，更在苗栗三灣的大河氣象站測到僅1.0度低溫，是全國平地最低溫所在。

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苗縣衛生局統計，11日迄今有12名男性、7名女性的心血管疾病患者急診就醫。其中男性平均年齡64歲、最高79歲，女性平均年齡70歲、最高89歲。由於中央氣象署預測明晚又有新一波冷氣團南下，衛生局表示，低溫容易誘發心臟病、中風急性發作，呼籲鄉親一定要加強保暖，手套、襪子及保暖衣物不可少，戴帽子和圍巾來保暖頭部也非常重要，尤其長者與心血管疾病患者，要特別留意積極控制三高（高血壓、高血脂、高血糖）。

衛生局也建議長輩，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先添加衣物保暖後，再緩身下床，切勿過於急促，先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。

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