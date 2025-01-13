健康網》洗碗彎腰害痠痛？ 醫教「這樣做」輕鬆護腰

醫師表示，洗碗會腰痛，最常見是因為檯面太低，導致「拱背」。要預防拱背，建議檯面可提高到「1/2身高+10公分」；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年近過年家中聚餐多，開心聚會之餘，卻總是在洗一堆碗後腰疼？河堤復健科診所院長李炎諭指出，每每洗碗總是腰痠，可能是因為檯面太低導致彎腰拱背，建議檯面可提高到「1/2身高+10公分」，或是用小凳子輔助、洗碗機洗碗，防止彎腰過久致腰痠。

李炎諭在臉書專頁「李炎諭醫師的復健聊天室」發文指出，洗碗、刷牙、洗臉、煮飯都可能因「彎腰拱背」而導致不適，建議提高檯面高度來預防。以洗碗來說，建議裝潢時檯面提高到「1/2身高+10公分」，若為更精細的動作，像是縫紉、模型等，甚至建議站立桌面加高到「1/2身高+20公分」。

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如果檯面已無法調整該如何處理？李炎諭表示，公認最有效的方式便是改用洗碗機，或是用小凳子輔助，協助髖關節彎曲，都是不錯的方法。當然規律伸展、運動以及體重管理，如透過抱膝到緊繃感，停留30秒，做3組來伸展腰部；或是髖鉸鏈訓練等，都是預防腰痛的不二法門。

醫師表示，檯面太低導致洗碗彎腰拱背，害腰痠；圖為情境照。（圖取自photoAC）

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