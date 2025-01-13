青少年染性病升 國教盟籲政府訂本土性教育指導綱要

青少年染性病引家長擔憂，國教盟去年召開記者會，並在立法院公聽會上提出呼籲，今再發聲明促政府正視，儘速訂定本土「性教育」指導綱要。（國教盟提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕青少年染性病人數增加，引發家長團體擔憂，國教行動聯盟去年底在立法院「因應數位時代，啟動性別平等教育2.0」公聽會上提出呼籲，今再發聲明表示，我國青少年每10萬人有50.34人感染淋病，12年來暴增7倍，呼籲政府訂定「本土性教育指導綱要」，由教育部與衛福部合作，設計符合台灣文化的課程內容，推動親師生協作模式，明確規範課程由專長教師授課，且根據學生發展階段，分階段設計內容，小學聚焦身體保護，國中深化性健康，高中探討情感與關係管理，同時結合公共衛生目標。

國教盟理事長王瀚陽表示，2023年台灣10歲至19歲青少年總人口數，比12年前大幅減少46.26％，但同期間淋病感染人數卻增至1020人，比12年前增加約7倍，亦即每10萬人中有50.34人感染，而根據歐洲疾病預防與控制中心（ECDC）公布的2022年數據，歐洲衣原體疾病（披衣菌）病例較前1年增長16％，達到21萬6000例；梅毒案例增加34％，達到3萬5000例；而淋病更是大幅飆升48％，超過7萬例，這些國際趨勢與台灣的情況互相呼應，凸顯全球性病防治的重要性。

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王瀚陽表示，18班以下的國中健康教育課程，多數沒有專長教師授課，18班以上也有高比例非專長授課，教學品質參差不齊，因教師不足或偏重主科需求，不少學校將性教育交由體育教師或國、英、數、社會、自然等升學科目教師兼任，勢必難以提供專業全面的性健康教育內容，也凸顯台灣性病防治資源分配不均問題，包括偏鄉與都市間的防治落差及性健康教育普及不足，亟需引起相關部門重視。

王瀚陽表示，根據郭綜合醫院泌尿科主任吳建穎的專業意見，性病問題的根本解決，需要衛福部帶頭實施全面預防與治療策略，加強青少年對性病的認識，包括症狀、預防方式及潛在後遺症，並提供隱私友好的篩檢與治療管道，南部已有醫師和心理師組成團體，由醫生解說疾病的認識，心理師解說情感面問題，以達到相輔相成效果，呼籲衛福部應設立心理與健康教育資源，促進情感教育與疾病預防的雙向發展。

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