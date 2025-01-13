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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》防食物中毒！ 衛生局授7原則 點「它」別喝

2025/01/13 18:45

衛生局提醒，預防食物中毒及腹瀉，須落實正確洗手5步驟及7字訣，並遵守「5要2不」原則；圖為情境照。（圖取自freepik）

衛生局提醒，預防食物中毒及腹瀉，須落實正確洗手5步驟及7字訣，並遵守「5要2不」原則；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣寒冷，導致近期集體腹瀉群聚事件增加，所以享受及珍惜美食之餘，更應特別注意食材衛生操作。新北市衛生局在臉書專頁「新北衛什麼」發文表示，應正確洗手，並且遵守「預防食品中毒5要2不」原則：要洗手、要新鮮、生熟食要分開、要徹底加熱、要注意保存溫度、不要飲用山泉水、不要食用不明的動植物。

注意衛生與清潔

衛生局提醒，須落實正確洗手5步驟（濕、搓、沖、捧、擦），及7字訣（內、外、夾、弓、大、立、完），以及保持良好個人衛生習慣，且注意環境衛生消毒清潔，並遵守「5要2不」原則，避免食物中毒找上門！以確保自身及周遭親友的健康。

「5要2不」遠離食物中毒

●要洗手：維持良好的衛生習慣，飯前、如廁後及處理食品前後應徹底洗淨雙手，有傷口要包紮。

●要新鮮：食材要新鮮，用水要衛生。

衛生局說，食物要徹底加熱，食品中心溫度超過70°C，細菌才容易被消滅；示意圖。（圖取自freepik）

衛生局說，食物要徹底加熱，食品中心溫度超過70°C，細菌才容易被消滅；示意圖。（圖取自freepik）

●要生熟食分開：處理及盛裝生熟食，需使用不同器具，避免交叉污染。

●要徹底加熱：食品中心溫度超過70°C，細菌才容易被消滅。

●要注意保存溫度：購買食材盡速放置冷藏或冷凍，室溫不宜放置過久。

●不要飲用山泉水：飲水要先煮沸再飲用，避免生飲山泉水。

●不要食用不明的動植物：對於不知名動植物，應遵守「不採不食」的原則。

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