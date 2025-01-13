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健康 > 抗老養生 > 運動復健

5旬男手麻、無力 竟是頸椎病變警訊

2025/01/13 15:25

李漢忠醫師提醒，民眾若出現手腳麻木或無力的情況，有可能是頸椎病變，應儘早就醫，以便及時檢查和治療。（記者陳建志攝）

李漢忠醫師提醒，民眾若出現手腳麻木或無力的情況，有可能是頸椎病變，應儘早就醫，以便及時檢查和治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕50歲的王先生，2個月前開始出現雙手麻、無力，近1個月症狀更加劇，家人勸他趕緊就醫，經神經外科醫師檢查，確診為「頸椎椎間盤突出合併脊髓壓迫」，因患者脊髓受壓迫導致神經傳導異常，若不及時治療，可能會導致神經壞死及永久性傷害，醫師趕緊安排椎間盤切除和融合手術，術後手麻症狀大幅改善，生活品質也明顯提升。

長安醫院神經外科副院長李漢忠指出，手麻無力的原因很多，可能跟腦部、頸椎或周邊神經的問題有關。通常若是腦部問題，常伴隨單側麻木；頸椎的問題則可能影響四肢的感覺和力量；而周邊神經最常見的是手腕隧道症候群，特徵是多發於深夜或特定動作時，並侷限於手指麻木。

李漢忠指出，患者檢查顯示，不僅雙手麻無力，雙腳的肌肉張力和反射也異常，顯示脊髓已受到明顯壓迫。從頸椎核磁共振影像也可明顯看出頸椎第5節有脊髓病變，且第4至6節椎間盤突出，需立即進行減壓手術。

王姓男子雙手麻，頸椎核磁共振影像可看出頸椎第5節有脊髓病變（黃圈），且第4至6節椎間盤突出（紅圈）。（記者陳建志翻攝）

王姓男子雙手麻，頸椎核磁共振影像可看出頸椎第5節有脊髓病變（黃圈），且第4至6節椎間盤突出（紅圈）。（記者陳建志翻攝）

李漢忠形容，脊髓病變就像車禍塞車一樣，神經訊號無法傳遞，必須及早解除壓迫以避免更嚴重的損傷。治療上，對於輕症患者可透過物理治療、藥物及姿勢矯正改善，但若已出現脊髓病變，通常建議實施椎間盤切除手術，置換成人工椎間盤或放入支架做融合手術，患者經進行椎間盤切除和融合手術，術後症狀明顯改善，不過仍需定期復健及追蹤。

李漢忠指出，許多患者在出現手麻、無力等症狀時，往往會忽略其嚴重性，導致病情惡化。提醒大眾若出現手腳麻木或無力的情況，應儘早就醫，以便及時檢查和治療，尤其在寒冷天氣中，末梢血管容易收縮，若不注意保暖，可能會加重症狀。

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