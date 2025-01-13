公司不重視心理健康 研究：員工罹憂鬱症風險增3倍

澳洲研究發現，在不重視員工心理健康的公司工作的全職員工，罹患憂鬱症風險增加3倍；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期職場霸凌事件連環爆，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨今（13日）表示，過去曾發表於《英國醫學期刊》的研究指出，在不重視員工心理健康的公司工作的全職員工，罹患憂鬱症風險增加3倍，提醒職場霸凌造成員工身心不適，也影響工作效益，被霸凌者可能有缺勤、壓力休假及投入度、生產力或工作達成率低等行為表現，應適時給予協助。

上述研究由南澳大學的心理社會安全氣候觀測平台主導，研究對象為1084名全職澳洲人，來自廣泛的職業和行業，61%為男性，平均年齡47歲。結果發現，不良管理會增加憂鬱症風險，且若工作場所很少關注男性的心理健康，他們更可能變得憂鬱。

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衛福部嘉南療養院臨床心理師杜家興表示，遇到霸凌時，可先釐清自己遭受哪些霸凌行為；立刻向值得信任的人傾訴，獲得支持及建議；再詳細記錄下每次霸凌發生的狀況；最後則是了解相關資源，如職場內部的申訴管道、人資部門或尋找外部專業機構的心理諮詢或法律援助。

杜家興也建議，被霸凌的員工尋求協助後，可考慮轉職到更健康的工作環境，在新的環境中建立支持性的人際關係；更重要的是，自我照顧保持正向思維，專注於未來的可能性，而非過去的傷痛。

杜家興並指出，職場上男性的心理健康往往被忽視，在社會中常被期待要堅強、壓抑情緒，難以表達自己的壓力及向外求助，轉而由行為變化、身體症狀、逃避工作等方式應對壓力，建議擔任主管階層者應以尊重和同理的態度傾聽他們的困擾及需求，避免批判或輕視，鼓勵他們建立健康的休閒活動或興趣，培養紓壓方式，提升心理健康。

葉雅馨說明，看到同事正遭受到職場霸凌，想協助但害怕不敢正面挺身而出的話，可以先默默收集證據，像是錄音或條列式記錄霸凌行為，事件被揭發時出面作證；如在開會的場合同事被嚴重斥責或無禮怒斥，可當下提出其他議題或想法轉移被怒斥的焦點；再者寫匿名檢舉信來遏止霸凌的行為，寄一次後沒什麼回應的話，不妨多寄幾次，檢舉信仍有一定功效。

葉雅馨指出，更重要的是給予被霸凌者支持、陪伴與傾聽。霸凌行為跟霸凌者本身的個性、不尊重的態度有很直接的關係，如在職場上發生往往來自上對下關係，企業組織應預防這個行為，像是列入工作準則，對員工多點包容，允許可能犯錯，避免指責文化，多聆聽不同的聲音，甚至設立申訴專線提供舉報等。

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