健康網》冬季限定美味「蒜苗魚膘」 這樣做去腥、更入味

漁業署說明，烏魚膘呈現雪白色澤，吃起來像是豆腐腦，還擁有豐富的荷爾蒙，以及維生素A、B群、E、銅、鋅等營養；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕烏魚全身是寶！其中，烏魚膘是公魚精巢部位，因為保存不易，因此更是冬日限定美味。農業部漁業署邀請美食作家武展丞分享「蒜苗魚膘」料理方式，將烏魚膘切小塊沾太白粉，油煎後產生香氣，讓後續烹煮更容易吸入醬汁，改善魚膘不易入味的困擾，金黃焦香、外酥內嫩，加上鹹甜醬汁，讓魚膘擺脫可能出現的腥味，美味且富含維生素、礦物質等營養。

漁業署於臉書發文指出，不論養殖或野生烏魚都是冬日限定美味，全身是寶的烏魚，其中烏魚子可以透過醃漬較為長期的保存，但烏魚肫（腱）、烏魚膘則因保存不易，真的是需要把握冬日期間才能品嚐的限定滋味。

請繼續往下閱讀...

烏魚膘呈現雪白色澤，吃起來像是豆花，日式及台式的餐廳料理方式也大不相同，日式烏魚膘作法以魚白豆腐出名，台式作法則多以麻油煮成補身料理。

蒜苗魚膘 4步驟美味上桌

材料：魚膘300g、薑片5g、蒜片10g、蒜苗2根、紅蘿蔔片15g、辣椒少許。

調味料：蠔油15g、醬油5g、糖10g、味精3g、太白粉100g、 太白粉水（水30g、太白粉20g）水50c.c.、香油少許。

作法

1.將魚膘血腺擠出血水後，切塊狀約3公分。

2.蒜苗清洗後斜切段狀，再將魚膘裹上一層太白粉。

3.裹好粉的魚膘放入平底鍋煎至熟，表面金黃起鍋。

4.鍋中放入蒜片、薑片、紅蘿蔔片爆香後，加入調味料水煮滾後，放入魚膘、蒜苗，小火煮至滾，勾芡放入香油即可。

烏魚三寶 都能入菜食用

漁業署補充，烏魚全身都具有經濟價值，還有大家常說的「烏魚三寶」：烏魚膘、烏魚肫和烏魚子，也就是雄烏魚精囊、胃囊、懷孕雌烏魚卵巢和魚卵，同樣可以拿來料理入菜食用。

●烏魚膘（雄烏魚精囊）：呈現雪白色澤，吃起來像是豆腐腦，還擁有豐富的荷爾蒙，以及維生素A、B群、E、銅、鋅等營養。

●烏魚肫（腱）（胃囊）：像是一顆圓滾滾的小球，口感QQ脆脆的，可入菜或曬乾後拿來當作喝茶的小零食。

●烏魚子（懷孕雌烏魚的卵巢和魚卵）：富含蛋白質、脂肪、維生素和礦物質，堪稱魚卵中的極品，每尾母烏魚僅有一副卵巢可做成烏魚子。

漁業署分享蒜苗魚膘備料、作法，以及「烏魚三寶」用途及營養價值。（圖擷取自漁業署臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法