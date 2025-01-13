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健康網》冬天安全吃Buffet！ 專家曝預防食物中毒關鍵

2025/01/13 08:31

招名威提醒，天氣冷時，由於溫度較低，食物加熱相對不易，盡量吃完整加熱的食物，以避免食物中毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

招名威提醒，天氣冷時，由於溫度較低，食物加熱相對不易，盡量吃完整加熱的食物，以避免食物中毒；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕饗饗信義店疑似食物中毒截至昨（12）日累計通報59人，北市衛生局考量已24小時無新增個案，餐廳也已精進供餐流程，同意復業。毒理專家招名威提醒，冬天吃Buffet盡量吃完整加熱的食物，不要吃不是當季的食材，同時要注意觀察食物的外觀和味道，或是有異常牽絲的狀態，要立即停止食用。

天氣冷吃Buffet需要注意什麼？

招名威在臉書專頁「招名威教授 毒理威廉」發文指出，天氣冷時，由於溫度較低，食物加熱相對不易，盡量吃完整加熱的食物，也需注意食物衛生，避免微生物飛沫傳播，少吃生冷食材，以避免食物中毒。

他表示，不要吃不是當季的食材，保存時間過久或不當，可能有食材變質情形，一般肉眼不易發現，常見會有細菌、黴菌污染腐敗問題，也可能有化學添加物酸化、過氧化，或是蛋白質變質嚴重導致急性過敏反應，出現皮疹、氣喘，甚至嚴重的過敏性休克。

他強調，尤其是冬季寒冷可能掩蓋食品異味問題，在用餐時要注意觀察食物的外觀和味道，或是有異常牽絲的狀態，要立即停止食用。

招名威指出，不要吃不是當季的食材，保存時間過久或不當，可能有食材變質情形，一般肉眼不易發現；圖為情境照。（圖取自freepik）

招名威指出，不要吃不是當季的食材，保存時間過久或不當，可能有食材變質情形，一般肉眼不易發現；圖為情境照。（圖取自freepik）

防食物中毒 9大注意事項

另外，招名威也補充以下幾點預防食物中毒：

1.食材新鮮度：選擇外觀和氣味正常的食材，避免購買或食用過期、變質的食品。

2.徹底加熱食物：確保食物內外都加熱至安全溫度（如肉類達到70%C以上），特別是冷藏或冷凍過的食品。

3.注意保存温度：剩餘食物應在2小時內冷藏。冷藏溫度保持在4C以下，冷凍食品儲存在-18°C以下。

4.避免交叉污染：生熟食分開處理和存放，使用不同的刀具、砧板和容器，防止細菌從生食傳染到熟食。

5.勤洗手：用餐前、處理食材前後、接觸生肉或海鮮後徹底洗手，減少細菌傳播風險。

6.少吃生冷食物：冬季氣溫低，生冷食物如生魚片、壽司、涼拌菜等易引發腸胃不適，盡量避免或選擇信譽良好的供應商。

7.觀察食品來源：購買包裝食品時檢查生產日期、保質期和保存條件；外出用餐時選擇衛生條件好的餐廳或商家。

8.避免剩菜過夜：剩菜冷藏後應充分加熱再食用，若存放超過24小時，建議丟棄以免細菌繁殖。

9.避免暴飲暴食：過量進食可能導致腸胃壓力增加，降低抵抗力，進而更容易受到細菌或病毒的侵害。

招名威也提醒，食物中毒引發持續嘔吐或腹瀉可能導致脫水和電解質失衡，對兒童、老人或免疫力低下者尤為危險。

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