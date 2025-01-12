健康網》痠痛貼布別選錯 3大類別功效一次看！

痠痛貼布依主要成份可分為：消炎止痛貼布、辣椒膏成份貼布及甲基水楊酸或薄荷貼布；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據復健醫學會的統計，台灣人平均每月使用6片痠痛貼布，年使用量高達4億3800萬片。藥師陳怡安接受《美醫誌》採訪指出，市售常見痠痛貼布依其主要成份分為三大類，包含：消炎止痛貼布、辣椒膏成份貼布及甲基水楊酸或薄荷貼布，若有疑慮可詢問專業醫師或藥師，針對痠痛的狀況、頻率、患部等因素評估，挑選適合的痠痛貼布。

消炎止痛的貼布

這類貼布通常含有Diclofenac或Indomethacin，為臨床使用上相當普遍的非類固醇類消炎止痛藥之一，適用於有明顯疼痛感或有發炎狀況的時候，能夠在短期內幫助緩解發炎引起的不適，例如運動後的肌肉拉傷。

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辣椒膏成份的貼布

含有辣椒膏的貼布是透過降低神經敏感度，來減少對疼痛的感覺，適合慢性痠痛或喜歡溫熱感的族群使用。此類貼布可能會有局部溫熱感，初次使用時可以先試貼小範圍，確認皮膚的耐受性。

甲基水楊酸或薄荷貼布

這類貼布主要用於急性扭傷或運動傷害，提供短暫的清涼效果來緩解疼痛，較適合短期使用，需要注意避免長時間貼敷。

藥師提醒，痠痛貼布最好不要貼著就寢，因為睡覺時的長期壓迫、局部悶熱，可能引發皮膚過敏，也較容易超時。（資料照）

陳怡安指出，痠痛貼布的使用時間，必須嚴格遵守說明書上的建議。成人一天使用2～3片，每次1片，使用4～6小時後需取下。最好不要貼著就寢，因為睡覺時的長期壓迫、局部悶熱，可能引發皮膚過敏，也比較容易超時貼太久。

面對多處痠痛或大面積疼痛，可將貼布剪成小塊，分別貼在不同部位，但需注意每日使用總量，避免對肝腎造成負擔。若有同時使用成份相同的口服止痛藥與痠痛貼布，也需要主動告知醫師或藥師，以避免成份重複，導致使用劑量過高。

她也提醒，貼布不能用於開放性傷口，避免引發感染，出現過敏情況需立即停用，應選擇印有食藥署核可藥證字號的貼布，避免購買來路不明的產品。此外，痠痛貼布不是萬靈丹，若痠痛情況持續超過一週未改善，應盡速就醫，尋求專業醫師的協助，避免單靠貼布緩解而延誤病情。

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