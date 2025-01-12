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健康網》感冒補維生素C快快好？ 醫曝最佳策略

2025/01/12 21:10

醫師表示，比起感冒時才補充維生素C，平時就應均衡飲食，攝取足量蔬菜和適量水果，為身體提供穩定維生素C來源。（資料照）

醫師表示，比起感冒時才補充維生素C，平時就應均衡飲食，攝取足量蔬菜和適量水果，為身體提供穩定維生素C來源。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬天呼吸道疾病盛行，感冒人數增多，不少患者會食用維生素C保健品，希望加速感冒痊癒。醫師魏士航指出，維生素C在免疫調節和感染應對中確實具有重要作用，但它的效果取決於身體狀況、劑量、形式以及是否規律補充。平時透過飲食保持充足的維生素C儲備量，是預防感冒的最佳策略。而在嚴重感冒期間，適當選擇高效的補充形式，或許能提供更多幫助，讓身體更快恢復健康。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航在臉書專頁「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文表示，維生素C是一種關鍵的抗氧化物質，能夠中和體內過多的自由基，保護細胞免受氧化壓力的損傷。同時，它還能調節免疫功能，例如促進中性粒細胞的移動與殺菌能力，以及促進膠原蛋白合成，幫助組織修復。特別是在感染期間，維生素C還有助於減少發炎因子如IL-6和TNF-α的生成，這些都顯示了它對免疫健康的重要性。

然而，大多數生物都能在身體內自行合成維生素C，但人類卻在演化過程中失去了這種能力。這使得我們在面對感染或壓力時，容易快速消耗體內有限的維生素C儲備，因而對病程的進展產生重要的影響。

魏士航表示，理論上，補充維生素C應該有助於對抗感染，但實際研究結果卻不盡相同。早期有研究認為，平時規律補充維生素C，只有對長期處在高壓下或高運動量的人群中，才能有效縮短感冒病程，對於一般人或是只在感冒時臨時補充，效果可能有限。但近年也有回顧文獻指出，對一般人來說嚴重感冒時補充維生素C，能夠顯著減少感冒嚴重症狀的持續時間，平均縮短15%到26%。

他指出，之所以會有這些不一致的結論，有可能與維生素C吸收的機制有關。人體細胞吸收維生素C主要依賴兩種轉運蛋白（SVCT1與SVCT2），這些蛋白的效率可能限制了維生素C的吸收速度，在身體急需的狀態下，就無法迅速補充到足夠的濃度。

醫師引述研究指出，口服維生素C的劑量和形式也會影響效果。高劑量的口服補充往往會因腸胃吸收受限而達不到高濃度；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師引述研究指出，口服維生素C的劑量和形式也會影響效果。高劑量的口服補充往往會因腸胃吸收受限而達不到高濃度；圖為示意圖。（圖取自freepik）

口服維生素C 效果有限

此外，口服維生素C的劑量和形式也會影響效果。高劑量的口服補充往往會因腸胃吸收受限而達不到高濃度。研究指出，靜脈注射高濃度維生素C或脂質體型態的維生素C，可能更有效地提升血液中的濃度，也許對重症感染和嚴重感冒症狀更有可能提供幫助。

魏士航表示，比起臨時補充維生素C，更重要的是平時應透過均衡飲食，攝取足量的蔬菜和適量水果，為身體提供穩定的維生素C來源，維持良好的免疫功能。此外，避免過多的壓力或長期熬夜，也能減少體內維生素C的消耗。如果感冒症狀較為嚴重，想要積極補充維生素C，則可以考慮以脂質體維生素C或是靜脈注射高濃度維生素C的方式來補充。

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航。（初日診所提供）

初日診所減重專科暨家醫科醫師魏士航。（初日診所提供）

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